Los jugadores del Unicaja hacen piña al final de un partido en la BCL. FIBA
Análisis

El laberinto del baloncesto europeo

Quinto Cuarto ·

La lucha de poder entre la FIBA, la Euroliga y ahora la NBA hace que el futuro de las competiciones continentales sea una incógnita

Juan Calderón

Juan Calderón

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:37

Comenta

Cuando uno está muy metido en una materia da por obvias unas situaciones que para el resto de personas son absolutamente desconocidas. Es lo que ... le pasa al arriba firmante con el baloncesto e incluso para los aficionados más cercanos a la actualidad del Unicaja, esos que siguen el día a día del equipo. Les cuento esto porque hay un número importante de malagueños que se ha acercado ahora al baloncesto atraídos por los buenos resultados del equipo. Para estos, algunas cuestiones son totalmente nuevas y les cuesta entenderlas. El otro día un amigo me preguntaba que cómo era posible que el Unicaja no estuviese en la Euroliga y que un conocido suyo le había dicho que había que pagar por jugarla y que encima no cobraría nada...

