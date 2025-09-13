Garbajosa adelanta a 2027 el lanzamiento de la NBA Europea

El exjugador del Unicaja y ahora presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, compareció este domingo para analizar el Eurobasket que se resolverá con la final ... entre Turquía y Alemania. Como no podía ser de otra forma, al madrileño se le cuestionó sobre la futura NBA europea y sorprendió con una fecha de lanzamiento que adelanta los plazos hasta ahora conocidos.

De momento, los planes de la NBA es que ese futuro torneo esté formado por los equipos más potentes de Europa y la participación de clubes de fútbol. También incluiría al campeón de la Basketball Champions League y el Unicaja está bien posicionados. Ahora también circulan informaciones sobre unas obligaciones económicas para los participantes totalmente desorbitadas.

«No quiero hablar demasiado de la NBA Europa, pero tengo que hacerlo, obviamente», dijo Garbajosa. «Esto es lo que sucedió, y está muy claro. Adam Silver lo anunció públicamente. Andreas Zagklis lo anunció públicamente. Yo también lo hice. No es fácil crear una competición, una gran competición como la que queremos crear, como la que la NBA quiere crear en Europa. Así que va a llevar tiempo, pero va a suceder, créanme. Cómo y cuándo, ya veremos. Pero esto sucederá sin duda. Algunos estudios hablan de 2027. Creo que es un buen año, pero honestamente, la NBA está trabajando en ello, dijo Garbajosa. Meses atrás, el comisionado de la NBA, Adam Silver, señaló que quizá el año propicio sería en 2028, coincidiendo con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

Garbajosa reforzó esa alianza de la FIBA con la NBA, aunque mantiene abiertas las conversaciones con la Euroliga, que este año se ha ampliado y podría seguir creciendo. «Somos sus socios, queremos ser sus socios, queremos estar con ellos porque realmente creemos que esta competición va a ser buena, no para la FIBA ni para la NBA, sino para el ecosistema del baloncesto en Europa. Pero créanme, no hay duda de que esta competición se va a llevar a cabo», añadió.