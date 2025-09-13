Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jorge Garbajosa. EFE

Garbajosa adelanta a 2027 el lanzamiento de la NBA Europea

El presidente de la FIBA Europa analizó la situación del baloncesto europeo antes de la final del Eurobasket: «Esta competición se va a llevar a cabo»

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:06

El exjugador del Unicaja y ahora presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, compareció este domingo para analizar el Eurobasket que se resolverá con la final ... entre Turquía y Alemania. Como no podía ser de otra forma, al madrileño se le cuestionó sobre la futura NBA europea y sorprendió con una fecha de lanzamiento que adelanta los plazos hasta ahora conocidos.

