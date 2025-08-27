El enredo del baloncesto en televisión: dónde ver la ACB, la Euroliga o la NBA en la temporada 2025-2026

El aficionado de baloncesto que quiera seguir por televisión en España las principales competiciones la temporada 2025-2026 no lo va a tener fácil. Tampoco ... le va a salir barato, salvo que se salte la vía legal. Cara a la próxima temporada entran en juego nuevos operadores que hacen que la oferta esté más fragmentada que nunca. Eso le dará a los clientes más opciones de elegir lo que realmente quieren ver, aunque acceder a todo el contenido implicará estar suscrito a varias plataformas distintas.

La Liga ACB, a DAZN pero también en RTVE

La principal novedad este año es el fin del acuerdo entre la Liga Endesa y Movistar sobre los derechos de emisión de la ACB. Tras varios años de Liga ACB en Movistar+, siempre previo pago y sin partidos en abierto, los clubes han decidido cambiar de rumbo y poner la retransmisiones en manos de DAZN, plataforma de 'streaming' que ofrece acceso a eventos deportivos en vivo bajo demanda. Actualmente en España tiene planes de fútbol (14,99 eu. al mes), motor (19,99 euros) o un plan premium de 31,99. El acuerdo de la ACB con DAZN aún no es oficial, por lo que se desconoce por ahora cuánto costará y cómo será la retransmisión de los partidos. Pero sí se sabe que el acuerdo incluirá un partido a la semana en abierto, que emitirá RTVE en alguno de sus canales. También hay televisiones autonómicas que emitirán partidos en abierto, por ahora la catalana y la valenciana. Es el gran avance de la próxima temporada y algo que reclamaban muchos equipos, que el baloncesto volviera a verse en abierto, lo que dará más visibilidad a los clubes y a sus patrocinadores. Se espera que partidos de eventos importantes como la Copa del Rey o los 'play-off' también se puedan ver en abierto en la televisión pública nacional.

La NBA, novedad en Prime Video

La otra gran novedad en el baloncesto televisivo cara a la temporada 25-26 es la entrada de Prime Video, la plataforma de Amazon, en el universo NBA, la competición del deporte de la canasta con más audiencias a nivel mundial. Si hasta ahora en España la NBA se veía en exclusiva en Movistar+, este año llega Prime Video, como parte de un acuerdo global con el gigante norteamericano hasta 2036. Prime no emitirá la competición entera, la plataforma ya ha anunciado oficialmente cuál será su cobertura en España esta próxima temporada: emitirá 67 partidos (47 confirmados + 20 por anunciar), la Emirates NBA Cup 2025, seis partidos en exclusiva del Play-In (torneo que determina los dos últimos clasificados para los playoffs de cada Conferencia), un tercio de los encuentros de Playoffs, las finales de conferencia y la gran final. El primer partido que emitirán será el que jugarán Boston Celtics contra los New York Knicks el 25 de octubre. La buena noticia del cambio a Prime Video es que no será un paquete independiente, es decir que los actuales usuarios no tendrán que pagar un plus por ver el baloncesto norteamericano.

Eso sí, se mantiene la puerta abierta a una negociación con Movistar+ u otra plataforma para compartir esos derechos de Prime Video y que también haya NBA en Movistar, ya que la NBA lo que quiere es abrir sus partidos a más canales. Hay que recordar que Movistar ha sido históricamente la cadena de la NBA en España, con más de 25 años de experiencia (desde 1997). Además cuenta con un equipo de profesionales muy vinculado al baloncesto y con los dos grandes rostros y voces de la NBA en España, Antoni Daimiel -desde su etapa con Andrés Montes- y Guille Giménez. Pero DAZN también quiere entrar en esa puja por ser el segundo operador de la NBA en España, aunque aún no hay una decisión oficial. La plataforma quiere reforzar su oferta de baloncesto tras conseguir los derechos de la ACB y poder emitir parte de la temporada NBA sería un espaldarazo.

La Euroliga, en Movistar+

La Euroliga, la principal competición europea, seguirá viéndose en Movistar+, como hasta ahora. Eso sí, el problema sigue siendo el de los últimos años. El aficionado que quiera ver todos los partidos de la Euroliga, que esta temporada tendrá a Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia como representantes españoles, tendrá que suscribirse con un 'pack' que es de todos menos económico. Hay que ser cliente de Movistar en fibra y móvil, contratar la televisión y después pagar el paquete de Deportes. Un dineral. Hay que tener en cuenta que Movistar también tiene los derechos de la Eurocup, segunda competición de la Euroliga, aunque esta próxima temporada sólo habrá un equipo español en esta liga, el BAXI Manresa. A la espera de saber si finalmente logra mantener derechos para emitir parte de la NBA esta próxima temporada, la oferta baloncestística en Movistar queda bastante reducida.

La Basketball Champions League, en varios operadores

La Basketball Champions League, la competición de la FIBA en la que compite el Unicaja, además de Tenerife, Joventut y Dreamland Gran Canaria como representantes españoles (el UCAM Murcia disputará la fase previa), se prevé que se podrá ver en abierto de nuevo. Aunque la competición íntegra se puede ver de pago en la plataforma Courtside 1891, integrada en DAZN, en las últimas temporadas los partidos del Unicaja se han podido seguir en la cadena malagueña 101tv, que este verano emitirá varios partidos del Unicaja en pretemporada. Además, Teledeporte, el canal temático de RTVE, emitía los partidos en la BCL de los conjuntos españoles.

La Primera FEB, también de pago

Como ha sucedido las últimas temporada, los aficionados que quieran ver los partidos de la Primera FEB, la antigua LEB Oro, tendrán que pagar. Los encuentros se podrán seguir de manera íntegra en LaLiga+, plataforma de pago que emite diferentes competiciones deportivas.

El Eurobasket, en Televisión Española

Antes del inicio de todas las competiciones anteriores, la primera gran cita baloncestística del verano es el Eurobasket, que se disputa hasta el 14 de septiembre en cuatro sedes divididas entre Finlandia, Chipre, Letonia y Polonia, con la fase final en Riga. Como es habitual, los partidos de la selección española se podrán ver en abierto en Televisión Española, ya sea en La 1, La 2, Teledeporte o en la plataforma 'on line' RTVE Play. La televisión pública emitirá todos los partidos de España y también una selección de encuentros considerados más relevantes. Si se quieren ver todos los partidos del torneo ya hay que recurrir a Courtside 1891, la plataforma oficial de 'streaming' de la FIBA, que es de pago (9,99 euros al mes)