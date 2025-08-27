Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El enredo del baloncesto en televisión: dónde ver la ACB, la Euroliga o la NBA en la temporada 2025-2026

La entrada de nuevos operadores para la próxima temporada como Prime Video o DAZN provocan que el deporte de la canasta en la pantalla esté más fragmentado que nunca

Enrique Miranda

Enrique Miranda

Málaga

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:50

El aficionado de baloncesto que quiera seguir por televisión en España las principales competiciones la temporada 2025-2026 no lo va a tener fácil. Tampoco ... le va a salir barato, salvo que se salte la vía legal. Cara a la próxima temporada entran en juego nuevos operadores que hacen que la oferta esté más fragmentada que nunca. Eso le dará a los clientes más opciones de elegir lo que realmente quieren ver, aunque acceder a todo el contenido implicará estar suscrito a varias plataformas distintas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga con aviso amarillo: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  5. 5 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  6. 6 Dos motociclistas mueren en la provincia de Málaga en menos de 24 horas
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8

    Jacobo Cabezas: «Rompo con la idea típica del estudiante de Medicina empollón y encerrado»
  9. 9 Carnés falsos, alcohol a escondidas y borracheras: casetas familiares de la feria exigen que se impida entrar a menores no acompañados
  10. 10 Juanma Moreno pide «más medios policiales» tras el crimen de Capuchinos y alerta de la escalada de apuñalamientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El enredo del baloncesto en televisión: dónde ver la ACB, la Euroliga o la NBA en la temporada 2025-2026

El enredo del baloncesto en televisión: dónde ver la ACB, la Euroliga o la NBA en la temporada 2025-2026