¿Cuándo comenzará RTVE a emitir los partidos de la Liga ACB?

La Liga ACB tomó una decisión clave el pasado verano al aceptar la oferta de DAZN para venderle los derechos de emisión de la competición ... para las próximas tres temporadas. Se cerraban así diez años de emisiones de Movistar y comenzaba una nueva etapa que parecía incluir también el regreso del baloncesto a Radio Televisión Española. Sin embargo, meses después de aquello, el ente público no ha emitido un solo encuentro.

En estos meses han circulado muchas informaciones y también rumores sobre la situación de las negociaciones entre la plataforma de pago y TVE. La idea es que el baloncesto regresase a la parrilla de la cadena pública en un horario ya fijado de los domingos a las 12.30 horas. Como observarán los aficionados, siempre hay fijado un encuentro en esa franja. Pero las semanas y los meses han pasado y no ha habido novedades. Fuentes de la ACB indicaron que la negociación entre las partes seguía abierta, pero otros interlocutores apuntaban a que la cadena pública perdió el interés en la emisión de los partidos al no poder ofrecer la Copa del Rey y que sólo estaría dispuesta a firmar por una temporada, por cuestiones políticas.

Ahora se abre una ventana al optimismo, pues distintas fuentes apuntaron a que TVE podría comenzar con esas emisiones después del actual parón que vive la Liga ACB. En los próximos días, Teledeporte ofrecerá los partidos de la selección española ante Dinamarca y Georgia, aunque parece que el canal elegido para volver a emitir el baloncesto sería La2. En estos meses, Teledeporte ha venido emitiendo un encuentro de la nueva Liga U22, aunque esto tiene su explicación en la implicación en el proyecto de la Federación Española y también el Consejo Superior de Deportes, impulsores de esta competición junto a la ACB.

Orange dará baloncesto

Para la Liga Endesa sería crucial que el baloncesto volviese a la parrilla de TVE, pues en la última década ha habido que pagar por verlo y eso ha reducido el alcance y la prómoción de los equipos, la Liga y sus patrocinadores. Hasta ahora, esos encuentros de la Liga U22 emitidos por Teledeporte han sido los que han registrado una audiencia más alta. Conviene apuntar que, pese a que en DAZN hay que pagar por ver la Liga ACB, esta plataforma ofrece un encuentro en abierto para el que sólo es necesario registrarse para poder verlo.

Además de la previsible llegada de RTVE, también habrá partidos de la Liga ACB en Orange y puede que Vodafone. La primera ya lo anunció este martes. Orange sumará tres nuevos canales, creados por DAZN, dedicados exclusivamente al baloncesto, y serán únicamente transmitidos en Orange. Estos nuevos canales brindarán de partidos, análisis y diferentes contenidos temáticos del deporte, y se añadirán solo a los usuarios con tarifas que incluyan fútbol.