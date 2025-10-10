El Galatasaray, subcampeón de la Champions, invitado a la nueva NBA europea

El panorama del baloncesto europeo vive un momento de grandes tensiones. La decisión de la NBA de crear un nuevo torneo en el viejo continente ... para competir con la Euroliga está generando grandes tensiones. Los estadounidenses buscan aliados de la mano de la FIBA y tientan a distintos clubes con la sigularidad del proyecto. Uno de ellos es el Galatasaray, actual subcampeón de la Basketball Champions League, cuyo presidente confirmó la vinculación con la NBA.

«Ellos quieren que formemos parte de esa nueva liga. El acuerdo todavía no se ha cerrado, pero recibimos una invitación de esa oraganización», dijo en referencia a la propuesta de la NBA el presidente Dursun Ozbek. Meses atrás, el club turco tuvo un encuentro en Londres con el comisionado de la NBA, Adam Silver, algo que llamó la atención, pues no se trata de un club puntero del baloncesto continental.

De momento no ha trascendido si el Unicaja aparece en los planes de la NBA, que al parecer exigiría unos importantes requisitos económicos a los clubes que la integrarán y que en principio serían 16. El club malagueño es ahora el estandarte de la Champions y de la FIBA, aunque los planes de la NBA parecen otros.

El interés de la NBA en el club turco no reside en el potencial de su equipo de baloncesto, sino en el respaldo del club de fútbol y la enorme masa social que tiene detrás. El Galatasaray es el club con más seguidores en Turquía, un potente mercado, y eso se ve en las redes sociales, pues está entre los 20 equipos más importantes del mundo en este sector.

Como se ha venido informando estos meses, la NBA trata de consolidar su proyecto con la idea de lanzarlo en 2027. La idea es contar con varios clubes de la Euroliga, principalmente el Real Madrid y el Barcelona, además de con otros clubes vinculados al fútbol como el Mánchester City o el París Saint Germain, entre otros.