Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Perry es defendido por Darius Thompson en las semifinales de la Supercopa. ACB FOTOS
Liga Endesa

Las jornadas dobles de la Euroliga, una ventaja para el Unicaja ante el Madrid, Barcelona, Valencia y Baskonia

Los equipos españoles de la máxima competición jugarán dos veces entre semana en cinco de los ocho duelos ante el equipo malagueño

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:53

Comenta

En pleno debate sobre el futuro del baloncesto europeo, la Euroliga se ha reforzado esta temporada con una ampliación a 20 equipos. La llegada de ... la NBA ha provocado que la máxima competición continental trate de ganar respaldos y por eso trata de aglutinar al mayor número de equipos. Posiblemente ya la próxima campaña serán 22. Esto tiene una incidencia directa en el calendario, pues ya son 38 jornadas de fase regular, lo que implica que haya más jornadas dobles, concretamente diez, como la que esta semana ha tenido el Barcelona, que visita el domingo el Carpena (19.00 horas). La coincidencia de estas jornadas dobles en los partidos del Unicaja con los equipos españoles de la Euroliga será muy llamativa, con cinco en ocho duelos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  3. 3 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  4. 4 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  6. 6 Alameda se paraliza ante el desahucio de Fran Custodio, un vecino de 64 años con un 94% de discapacidad
  7. 7 Otra jornada de caos de tráfico en la zona Este con atascos de diez kilómetros en La Cala del Moral
  8. 8 La lluvia irrumpe en Málaga: más chubascos y tormentas hasta el mediodía en estas zonas
  9. 9 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  10. 10 Apuñalamiento en Palma-Palmilla: evacúan a un hombre de 45 años al Hospital Regional de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las jornadas dobles de la Euroliga, una ventaja para el Unicaja ante el Madrid, Barcelona, Valencia y Baskonia

Las jornadas dobles de la Euroliga, una ventaja para el Unicaja ante el Madrid, Barcelona, Valencia y Baskonia