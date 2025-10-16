Las jornadas dobles de la Euroliga, una ventaja para el Unicaja ante el Madrid, Barcelona, Valencia y Baskonia

En pleno debate sobre el futuro del baloncesto europeo, la Euroliga se ha reforzado esta temporada con una ampliación a 20 equipos. La llegada de ... la NBA ha provocado que la máxima competición continental trate de ganar respaldos y por eso trata de aglutinar al mayor número de equipos. Posiblemente ya la próxima campaña serán 22. Esto tiene una incidencia directa en el calendario, pues ya son 38 jornadas de fase regular, lo que implica que haya más jornadas dobles, concretamente diez, como la que esta semana ha tenido el Barcelona, que visita el domingo el Carpena (19.00 horas). La coincidencia de estas jornadas dobles en los partidos del Unicaja con los equipos españoles de la Euroliga será muy llamativa, con cinco en ocho duelos.

El caso del conjunto catalán llegará a Málaga después de haber jugado en Belgrado contra el Maccabi y este jueves frente al Dubái Basketball en los Emiratos Árabes. Estas jornadas dobles implican un gran desgaste para los equipos de la Euroliga en términos de cansancio y desplazamientos, por lo que cuando tengan que afrontar el partido de la Liga ACB llegarán tocados en el aspecto físico, a pesar de que algunos tienen plantillas muy amplias.

En los ocho partidos que el Unicaja tendrá que jugar esta temporada ante Real Madrid, Barcelona, Valencia y Baskonia, estos tendrán jornadas dobles antes en cinco de ellos. El calendario de la Euroliga representa una ventaja clara para el resto de los equipos de la Liga ACB, como es el caso del malagueño.

Tras este partido del domingo ante el Barcelona, el siguiente rival de la Euroliga será el Baskonia el 21 de diciembre en Málaga. Antes de ese encuentro, el equipo vasco se medirá al Mónaco en Vitoria y al Barcelona en el Palau, dos encuentros de gran exigencia. Una semana después, el Unicaja visitará al Real Madrid, que tendrá una previa tranquila, con sólo un encuentro ante el Mónaco.

Ya en enero de 2026, el primer adversario de la Euroliga para el Unicaja será el Valencia el 11 de enero. El campeón de la Supercopa recibirá al equipo malagueño después de haber jugador contra el Estrella Roja el día 6 y el Mónaco el 8. El 15 de febrero, los de Ibon Navarro jugarán ante el Real Madrid en el Carpena, que llegará a Málaga con sólo un partido de Euroliga esa semana, contra el Partizán el día 13.

Mientras sus rivales tendrán jornadas doble, el Unicaja habrá semanas en las que no tendrá partidos de la Basketball Champions League

En marzo, el Unicaja visitará el Palau Blaugrana el día 29, esa semana la cancha azulgrana habrá acogido dos partidos de la Euroliga frente al Efes y el Estrella Roja y la situación se repetirá en abril, cuando el Valencia viajará a Málaga después de dos encuentros en el Roig Arena ante el Armani Milán y el Panathinaikos. El último de los partidos frente al rivales de la Euroliga para el Unicaja será el 29 de mayo, en Vitoria ante el Baskonia, pero para esa fecha la competición europea ya habrá finalizado, pues la Final Four se celebrará en Atenas del 22 al 24 de mayo.

Este calendario de los Euroliga hay que cruzarlo con el que el Unicaja tiene en la Basketball Champions League. Por ejemplo, esta semana, el equipo malagueño sí ha tenido partido, en Karditsa, y ante el Baskonia, que vendrá de jornada doble, habrá jugado de nuevo contra los griegos en Málaga. Sin embargo, visitará al Madrid en diciembre después de una semana sin partido Europeo y lo mismo sucederá contra el Valencia en enero, mientras que su rival habrá jugado contra el Estrella Roja y el Mónaco. Luego ya comenzará el Top-16 y tendrá partidos de la Champions cada semana.

Hay quien considera que ese alto ritmo de partidos a veces provoca una inercia competitiva clave en los equipos, pero es innegable que a poco que haya lesiones, el rendimiento de los equipos si no están bien construidos se desploma. El Baskonia, con plantillas cortas y errores notables en la planificación, es un buen ejemplo de esto.