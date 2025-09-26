Ibon Navarro: «El Valencia viene como un cohete; es impresionante»

A pesar de haber ganado un título hace sólo unos días y de que su equipo es el actual campeón de la Supercopa, Ibon Navarro ... prefiere llegar al torneo que se celebra este fin de semana en Málaga con un perfil bajo. La explicación es el rival que tendrá delante, un Valencia que ha sido el que más se ha reforzado este verano para su regreso a la Euroliga y cuyo nivel en la pretemporada ha calificado como «impresionante».

El vasco no paró de elogiar al rival de este sábado a las 18.00 (DAZN), del que dijo que, a pesar de las cinco bajas que tiene (Badio, Montero, Arostegui, Sima y Happ), mantiene unas señas de identidad claras y que con las incorporaciones ha elevado el nivel que mostró la temporada pasada. «A día de hoy será una de las tres mejores plantillas de la Liga ACB, pero es que, además, la forma que tienen de jugar genera una seña de identidad y hace que los jugadores puedan lucir más todavía. No creo que me equivoque si digo que ha sido el equipo más coral de la pretemporada. Vienen como cohetes. Nosotros tenemos algunos problemas y nos falta nivel de baloncesto para competir con ellos, pero es un grupo que en el momento en el que llega la competición saca un extra. Nos agarramos al gen que el equipo ha ido sacando durante las últimas temporadas. Nuestro nivel de baloncesto está ahora mismo lejos del Valencia, pero espero que saquemos el espíritu para intentarlo», explicó.

Continuando con ese análisis del rival, Navarro dijo que espera un partido rápido, y que la clave será cómo contener el estilo del Valencia, que aunque tiene bajas da continuidad a su forma de jugar. «Lo que les hemos visto es el baloncesto del año pasado, pero con mejores piezas todavía, y eso sin Badio y Montero. Es un equipo con un techo alto, pero las señas de identidad se ven claras. Es agresivo, coral, que juega bien a campo abierto, que carga bien el rebote, que ha añadido físico. Kameron Taylor ha destacado mucho en la pretemporada porque el estilo de Pedro le permite exponer todo lo que es él. Es verdad que tienen bajas, pero tienen 17 jugadores. El sistema está por encima de los nombres. La forma en la que juegan es más importante que quién juega. Me espero la versión de rodillo que hemos visto esta pretemporada. Es impresionante. Creo que los dos equipos vamos a querer correr y los dos sabemos que tendremos que hacer cosas para que el otro no corra. No sé que partido va a ser. Ahora mismo es ser fieles a nuestros estilos», afirmó.

Respecto al estado de su equipo y el hecho de ser los anfitriones, el entrenador del Unicaja reconoció que el mejor nivel está todavía lejos, pero deseó que el grupo sea capaz de sacar su carácter competitivo sin acusar la presión de jugar en casa. «El año pasado estábamos bastante mejor a estas alturas. Nos ha costado mucho recuperar el sueño. Hay gente que está todavía durmiendo poco, levantándose muy temprano, pero no me voy a quejar porque volvimos con un título. Al equipo no hay que contarles milongas. Estamos todavía muy lejos. Tenemos que coger automatismos, que los jugadores se conozcan y que aprendan lo que están haciendo nuevo. Esto nos va a llevar un tiempo. Ellos son conscientes de que el equipo cuando llega estos partidos siempre da un extra, aunque no sé si nos dará para ganar a un equipo como el Valencia, pero sí para poder competir», finalizó.