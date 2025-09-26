Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibon Navarro, esta mañana. ACB FOTOS
Supercopa Endesa 2025

Ibon Navarro: «El Valencia viene como un cohete; es impresionante»

El técnico del Unicaja piropea al rival en la Supercopa y asegura que su equipo no tiene ninguna ventaja por jugar en el Carpena

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:21

A pesar de haber ganado un título hace sólo unos días y de que su equipo es el actual campeón de la Supercopa, Ibon Navarro ... prefiere llegar al torneo que se celebra este fin de semana en Málaga con un perfil bajo. La explicación es el rival que tendrá delante, un Valencia que ha sido el que más se ha reforzado este verano para su regreso a la Euroliga y cuyo nivel en la pretemporada ha calificado como «impresionante».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  3. 3 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  4. 4 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  5. 5 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7 Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan del paraíso friki en su primer día
  8. 8 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle
  9. 9 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga
  10. 10 Andalucía amplía a 1.200 euros la deducción por alquiler a jóvenes y mayores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ibon Navarro: «El Valencia viene como un cohete; es impresionante»

Ibon Navarro: «El Valencia viene como un cohete; es impresionante»