El CAB Estepona hace historia como el primer equipo malagueño en la élite del baloncesto femenino español

Marina Rivas Domingo, 18 de mayo 2025, 19:21 | Actualizado 20:34h. Comenta Compartir

Volvieron a correr las lágrimas por sus caras, pero esta vez, por un motivo diferente. Hace un año, la plantilla del CAB Estepona y toda su afición lloraba desconsolada tras dejar escapar el pase a la élite del baloncesto femenino en los últimos cinco minutos de la final por el ascenso, ante su público, en su localidad. Un año más tarde y de nuevo ejerciendo como local en casa, al fin se sacaba la espinita, al fin podía regalarle a su afición aquello de lo que la privaron el último mes de mayo: el billete a la Liga Femenina Endesa.

El baloncesto le debía una a este equipo y el destino, al fin, le ha recompensado. El CAB Estepona liderado por Francis Tomé ya es historia de nuestra provincia al convertirse en el primer equipo malagueño de todos los tiempos en escalar hasta la élite nacional. Lo hizo en una también inédita e histórica final malagueña, ante un Unicaja Mijas que se entregó en cuerpo y alma y quizá mañana, ya en frío, valore lo que ha conseguido llegando hasta aquí en el año de su debut en la fase de ascenso.

En el primer cuarto, abrió el marcador de este histórico encuentro el Unicaja Mijas, con un triple de Bridget Herlihy. Y subió hasta el 0-5 el parcial inicial para las de Málaga capital. El nerviosismo era el protagonista en ambos bandos, pero especialmente en el conjunto anfitrión, que sabía que no podía dejar pasar otra vez esta oportunidad tras el trágico desenlace del pasado año. Fue Lawrence la que quitó las telarañas al marcador local tras tres minutos sin ver canasta, pero también reacción el conjunto visitante. Nadie estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. Con el primer triple del CAB Estepona, por obra de Marina Gea, el equipo logró ponerse por encima por primera vez, pero de nuevo, respondía el cuadro cajista. La emoción estaba servida… Como era de esperar.

Marina Rivas

El equipo local endurecía su defensa buscando no dejar solas a las tiradoras cajistas, y les funcionaba, por momentos, pero el Unicaja Mijas seguía encontrando la fórmula para seguir viendo canasta (llegaron a ponerse +4), y no sólo gracias a su tiro exterior. El baile en el marcador era continuo. Llegaron los refuerzos para las cajistas antes del término del primer cuarto, con la entrada de Los Mihitas al pabellón, pero hoy el CAB Estepona había preparado su artillería pesada y también había traído a La Lobilla a su propia banda de música.

Comenzaba como un tiro el equipo de Javier Pérez de los Reyes este segundo cuarto, con pases largos y corriendo mucho al contraataque buscando coger desprevenida a la defensa esteponera y ver canasta cuanto antes. Por su parte, el equipo local hacía uso de su poderío interior para tomar aire en el rebote y pelear también por los puntos bajo el aro. A 5 puntos llegó a estar el equipo de Los Guindos, aunque no dudó en responder el cuadro local para igualar, en segundos, la contienda, e incluso, darle la vuelta a la situación. Impulsado el equipo por Marta Gómez y Ruth Sherrill, lograron dar la vuelta a la situación en segundos. Cinco puntos arriba para las esteponeras, ocho gracias al triple desde la esquina De Gómez y hasta 11 arriba llegó a ponerse el combinado local tras los dos tiros libres de Lawrence y otro de Noe Masiá. Se crecía el equipo de Francis Tomé, arropado por un público vibrante, mientras que al Unicaja Mijas, por desgracia, le abandonaba la suerte en el tiro. Necesitaba más consistencia para volver a entrar en el partido (43-32).

JOSELE

Con el semblante muy serio arrancó el CAB Estepona tras el descanso. Era consciente de que sólo así, sin un ápice de confianza, podrían lograr el objetivo. Y amplió su renta de inicio hasta los 15 puntos. Respondió el Unicaja Mijas, pero la reacción del conjunto local era difícilmente abatible. Aprovechando los desajustes defensivos de las malagueñas y animándose en el robo de balón, escaló el equipo esteponero hasta los 22 puntos. Una ventaja que comenzó a hacer mella anímicamente en las cajistas, que aún no habían logrado recuperar su brillo en el tiro. El partido se les hacía cuesta arriba. Lo intentaba el Unicaja, pero el muro de la defensa local le resultaba infranqueable y el tiro exterior se le seguía resistiendo. Hasta 28 puntos arriba llegó a estar el combinado de Francis Tomé tras un espectacular parcial de 28-11.

La realidad es que, en el último cuarto, resultaba prácticamente imposible que el CAB Estepona no lograse el objetivo. Sólo debía aguantar, no perder la calma. Honra al equipo de Pérez de los Reyes la actitud de su equipo en pista, porque consciente de lo sucedido, no dejaron de pelear por el balón y ofrecer espectáculo. Lo merecía su afición y lo merecía el propio equipo tras un espectacular año, pero este, no fue su día. El CAB Estepona bajó el pie del acelerador pero siguió controlando a su antojo el partido. El ascenso, al fin, llevaba su nombre. La deuda quedaba saldada (89-69).

Los datos del partido

CAB Estepona: Vorphal (5), Masiá (4), Becerra (14), Lawrence (15), Sherrill (19) -cinco inicial-, Vujacic (8), Bourgarel (2), Butera, Gómez (16), Soler (2), Sánchez, y Satorre (4).

Unicaja: Capellán (15), Herlihy (19), Ortega, Bridget Herlihy (12), García (13) -cinco inicial-, Moreno (5), Guillen, Ruiz, Merino, Ortega y Orois (4).

Parciales: 18-19, 25-13, 28-11 y 18-26.

Árbitros: Villanueva y Piñeiro. Bien.

Incidencias: Pabellón de La Lobilla. Final por el ascenso. Lleno.