Francis Tomé: «He tenido la suerte de estar ahí, pero para que un equipo de Málaga llegue a la élite, ha habido mucha gente trabajando»

Cuando las jugadoras descorchaban el champán y las centenares de personas que abarrotaban La Lobilla invadían la cancha para festejar el histórico ascenso con las ... jugadoras del CAB Estepona, todos echaban en falta a una persona. Uno de los grandes artífices de este éxito se había escabullido de los festejos y nadie le vio salir. Decidió irse fuera a tomar el aire y dejar a las jugadoras celebrar con sus familiares. «No me gustan mucho las celebraciones, porque uno acaba siempre en la ducha, yo sólo traigo una ropa... Los profesionales de ganar sí que lo hacen más veces pero a mi estas cosas no me gustan, me gusta más verlo desde fuera y que disfruten las chicas, que se lo merecen», cuenta a SUR el técnico del equipo que acaba de hacer historia al ascender a la élite del baloncesto femenino, Francis Tomé, al que encontramos a las puertas del pabellón, mientras la fiesta seguía dentro.

Es una persona reservada y a veces imprevisible, pero una cosa es segura: no le gusta ser el protagonista, aunque cara al resto de la humanidad, su presencia en el banquillo esteponero haya sido una de las grandes claves de este ascenso. La alegría la lleva por dentro: «Ha sido un año muy difícil, todo el año persiguiendo esto y hasta el último día no lo hemos conseguido. Estoy muy contento, yo me siento un privilegiado porque el CAB Estepona confió en mi para que yo fuera el que dirigiera esto y porque tengo un equipo fabuloso», valora.

Este es el enésimo ascenso que logra Tomé (de 51 años) en su carrera. Lo ha logrado con equipos tanto masculinos como femeninos, pero este es histórico, porque nunca antes un conjunto de la provincia había escalado hasta la élite del baloncesto femenino, la Liga Endesa. Lo quiera o no, su nombre estará escrito por siempre en la historia de nuestro baloncesto.

Aun así, ¿ha sido este su ascenso más especial? Tomé responde: «No, ha sido el último. He disfrutado de todos por igual, tanto ascendiendo a la Liga Endesa como a Liga Femenina 2. Me gusta ser feliz y disfrutar. Este, posiblemente, sí que sea el más importante. He tenido la suerte de estar ahí, pero para conseguir esto, que un equipo de Málaga juegue en Liga Endesa, hay mucha gente que ha trabajado muchísimo. Yo cuando era muy joven iba a ver jugar, por ejemplo, al Tokiauto de Manolo Castillo, con chicas que jugaban genial y además no cobraban un duro. Yo he tenido la suerte de llegué el último y me ha tocado a mi». La pregunta ahora es, ¿Seguirá al frente del proyecto en su inédito año en Primera? «Si el CAB Estepona quiere, seguro que sí», responde.