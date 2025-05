Patri Soler: «Es un orgullo haber formado parte de este ascenso para Málaga»

Es la única malagueña de este histórico equipo. Un CAB Estepona que este 18 de mayo ha marcado un hito para el baloncesto femenino de ... nuestra provincia al convertirse en el primero de nuestra historia en acceder a lo más alto, la Liga Femenina Endesa. Por lo tanto, ella, más que nadie, sabe de la relevancia de esta gesta. Hablamos de la pívot de Málaga capital, Patri Soler.

Una jugadora que tras forjarse en el Colegio Asunción tuvo que marcharse de la provincia siendo muy joven para labrarse un futuro profesional en el mundo de la canasta al no encontrar aquí, en su casa, un proyecto tan sólido como los que existen hoy día. Esta campaña, tras una década compitiendo entre equipos de la primera y segunda categorías nacionales, recaló en un CAB Estepona dispuesto a pelear por el ascenso. Y tras imponerse al Unicaja Mijas en una inédita final malagueña, lo ha conseguido: «Estoy super orgullosa de que la final haya sido un derbi malagueño, de que la plaza se haya quedado aquí en Málaga y es un orgullo haber formado parte de este ascenso para Málaga. Agradezco mucho el apoyo que hemos tenido, que ha sido fundamental para llevarnos esta victoria», valora Soler para SUR, con lágrimas en los ojos, llena de sudor, pero con una sonrisa de oreja a oreja y arropada por su marido y su familia.

Sin duda, y aunque no es la primera vez lo logra un ascenso a la élite (ya lo hizo con el Ferrol), éste será inolvidable para ella: «Volver a casa después de tantos años con un ascenso, es lo mejor que me podía pasar». Ya en el tercer cuarto, con la renta de +28 conseguida y un pie en la élite, ya visualizaba el billete a la Liga Endesa, aún así, asegura: « Sí, sentíamos que era nuestro, pero no nos podíamos relajar porque teníamos a un rival muy complicado delante. Estoy muy contenta y orgullosa de mi equipo».

Por su parte, la otra capitana del equipo y la jugadora que más temporadas acumula en el CAB Estepona (tres) la alicantina Noe Masiá, inmersa en la celebración y llena de euforia, dedicó unas escuetas palabras: «Ya era hora, al fin lo hemos conseguido. No había mejor forma de ascender que aquí en La Lobilla, con la mejor afición de España».