Directo | Unicaja - Barcelona
El conjunto malagueño recibe a un Barcelona que ha arrancado con dudas para poner a prueba su nivel en este tramo inicial de la temporada
Lo más importante
Domingo, 19 de octubre 2025, 18:23
19:25
¡Por delante el Unicaja!
27-26. Gracias a la canasta de Barreiro. Domina ahora el Unicaja, a siete minutos del final del segundo cuarto. Y se viene arriba el Carpena.
19:23
Triple de Perry... y tiro libre adicional
24-24. Anota el tiro libre el base. Tres más uno que va dentro y tablas en el marcador.
19:20
Canasta de Kalinoski
20-24. Abre Kalinoski el segundo cuarto con dos puntos más, que son replicados rápidamente por el cuadro rival.
19:18
Importante
Fin del primer cuarto (18-22)
Recorta distancias el Unicaja al final del primer cuarto. Llegó a caer de nueve, pero afinó su puntería y mejoró atrás en los últimos instantes del primer cuarto para acercarse a su rival cara al segundo.
19:15
¡Triple de Tillie!
14-20. Y recorta distancias el Unicaja. Queda minuto y medio de primer cuarto.
19:11
Intenta reaccionar el Unicaja
10-18. Aunque sin éxito por el momento. El Barcelona está más incisivo y acertado en este primer cuarto, al que le quedan menos de cuatro minutos.
19:08
Castiga el Barcelona desde el triple
7-14. Toma ventaja el equipo de Peñarroya desde el perímetro. Ahora, canasta sensacional de Kevin Punter.
19:04
Dos más de Tyson Pérez
4-5. El dominicano ha anotado los cuatro puntos del Unicaja. Ya se han jugado los primeros dos minutos y medio del primer cuarto.
19:02
¡Balón al aire!
0-2. Shengelia hace los primeros puntos del partido para el Barcelona.
18:55
¡Quintetos!
Unicaja: Perry, Duarte, Webb, Tyson Pérez y Balcerowski.
Barça: Punter, Marcos, Keita, Clyburn y Shengelia.
18:49
❤️🩹 Mensaje de ánimo para Carter en la previa del Unicaja-Barça
El que fuera jugador del Unicaja estas tres últimas temporadas se encuentra ingresado por una embolia pulmonar y desde el club, donde es muy querido, le han mandado este bonito mensaje.
❤️🩹 @Tyson23Carter— UnicajaCB (@unicajaCB) October 19, 2025
💚💜 #YoSoyDelUnicaja#LigaEndesapic.twitter.com/sx6FBYoMDj
18:21
Una semana frenética para el cuadro rival
El Barcelona ha afrontado una frenética semana, que terminará con la visita al Unicaja. El equipo de Joan Peñarroya visitó Belgrado el martes para medirse al Maccabi de Tel Aviv (que juega fuera de Israel por el conflicto con Palestina) y viajó a Dubái el jueves para afrontar el segundo envite de la doble jornada de Euroliga. El de Málaga ha sido el tercer viaje de la semana y también el más corto. Ha sido una semana frenética y maratoniana para los azulgranas.
18:16
¿Cómo ver el partido por televisión?
El encuentro se podrá seguir por televisión a través de DAZN.
18:15
Dinámicas diferentes
El Unicaja llega al partido con un bagaje inmaculado en este inicio de temporada en la ACB, con dos triunfos y cero derrotas. En la situación contraria llega el Barcelona, que no ha conseguido ganar hasta el momento en la competición doméstica. Sí se le ha dado algo mejor la Euroliga, en la que cuenta con un balance de 3-2 en el ratio de victorias-derrotas. Este dato se puede presentar como un cuchillo de doble filo para el Unicaja, que se medirá a un equipo necesitado y hambriento de triunfos en la Liga Endesa.
18:13
El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
Es el partido que más veces ha jugado el Unicaja, aunque en los últimos tiempos ha estado más compensado que históricamente. Desde que Ibon Navarro llegó a Málaga, allá por febrero de 2022, ambos equipos se han visto las caras en quince ocasiones (una en la Copa del Rey, siete en los 'play-off' de la Liga y otras siete en la fase regular de la ACB), cambiando desde entonces radicalmente la tendencia . El Unicaja ha vencido ocho veces y el Barcelona, siete. Un dominio malagueño que sorprende y contrasta con la estadística global: 46 triunfos para el cuadro malagueño y 101 del catalán en un total de 147 enfrentamientos.
18:11
Importante
Castañeda, el descarte
Ibon Navarro, que afirmó el viernes tener a todos sus efectivos sanos y disponibles para el partido, deja fuera del roster al base-escolta estadounidense, que si bien destacó en el estreno del Unicaja en la BCL, no ha convencido en este inicio de campaña en líneas generales.
18:09
¡Buenas tardes! Partidazo a la vista en el Carpena
El Unicaja recibe al Barça en esta tercera jornada de la Liga Endesa, que será su primer gran examen del curso. Ya sacó adelante un aguerrido compromiso en el Gran Canaria Arena el pasado domingo y ahora se enfrentará a su primer rival de Euroliga en la temporada. Vamos con toda la previa.
13:03
