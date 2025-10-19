Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Directo | Unicaja - Barcelona

El conjunto malagueño recibe a un Barcelona que ha arrancado con dudas para poner a prueba su nivel en este tramo inicial de la temporada

Lo más importante

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:23

Lo más importante
Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  2. 2 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  3. 3

    Una sentencia avala la remodelación de la estructura de la Gerencia Municipal de Urbanismo en Málaga
  4. 4 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  5. 5

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  6. 6

    Marbella aumenta su población en 600 personas al mes y rebasa ya los 172.000 habitantes
  7. 7

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  8. 8 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  9. 9

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»
  10. 10 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Directo | Unicaja - Barcelona

Directo | Unicaja - Barcelona