Directo | Sigue el Unicaja- Mersin Msk de la primera jornada de la Basketball Champions League
El conjunto malagueño, campeón de las dos últimas ediciones de la Champions, comienza su andadura esta campaña ante el equipo turco
Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:46
20:32
Los primeros puntos son para el Mersin
2-3. Canasta de White y tiro libre adicional que va dentro. Golpean primero los turcos. Perry, después, abre el marcador para el Unicaja.
20:31
Balón al aire
0-0. Robó Kalinoski y el Unicaja echó a correr al contragolpe, pero fallaron él y Perry en el pase y la entrega.
20:25
¡Quintetos!
Unicaja: Perry, Kalinoski, Webb, Tillie y Balcerowski.
Mersin: Olaseni, March, Cowan, Cruz y White.
20:06
Perry, el gran jugador a seguir en la Champions
La competición elabora una lista de mejores jugadores, con el base del Unicaja en primer lugar, seguido de Marcelinho (Tenerife), James Palmer (Galatasaray), Ricky Rubio (Joventut) y Radzevicius (Rytas).
20:04
Una guía sobre los cabezas de serie
La competición elevará el listón este año con la llegada de algunos equipos que hasta la pasada temporada compitieron en el 'universo Euroliga', seducidos por una BCL cada vez más atractiva y mediática y por la posibilidad de poder escalar hasta la NBA europea en un futuro, aunque eso está todavía por ver. Además, el Unicaja se las verá también con otros clásicos de la competición que le pusieron las cosas complicadas la pasada temporada. Aquí, una breve guía sobre los ocho favoritos a levantar el trofeo .
20:01
La primera tanda de favoritos no falló ayer
Los cinco primeros cabezas de serie en estrenarse en esta edición de la Champions, el Joventut, el Gran Canaria, el Rytas,el Galatasaray y el AEK, no fallaron y vencieron a sus rivales. Hoy le toca a los otros tres favoritos: el Tenerife, el Alba Berlín y el propio Unicaja.
19:51
Sobre el rival: el Mersin turco
El club, que quedó sexto en Turquía la pasada temporada, se estrena esta temporada en la Champions. Ha conseguido darle continuidad a una parte importante del bloque con el que compitió la pasada campaña. Entre ellos, sus máximos anotadores, los exteriores Justin Cobbs y Pako Cruz, ambos por encima de los 15 puntos en 30 partidos disputados. Por dentro, el Unicaja tratará de parar al ex NBA y Euroliga Benjamin Bentil y al ex del Fuenlabrada Gabriel Olaseni, ambos fuertes en el rebote y con experiencia en partidos de alto voltaje. El Mersin es un rival inédito en la historia del equipo cajista... y también el décimo conjunto otomano al que se enfrentará a lo largo de todos estos años.
19:47
¿Cómo ver la Champions en directo?
El encuentro, y todos los del Unicaja en la competición, se podrán ver esta temporada en la plataforma 'Courtside 1891' de forma gratuita. Para ello, sólo será necesario registrarse.
19:44
Barreiro, el descarte
Perry tenía problemas en el hombro y era duda, aunque finalmente se ha recuperado y podrá estar. El descartado, esta vez, es el alero gallego.
19:43
¡Buenas tardes! Vuelve la Champions
O buenas noches. El Unicaja regresa a la BCL esta temporada con el objetivo de revalidar, por segundo año, su corona de campeón. La fase de grupos empieza hoy para el equipo de Ibon Navarro, que tendrá enfrente al Mersin turco. Vamos con toda la previa.
13:58
-
