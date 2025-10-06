Una Champions más atractiva y exigente El Unicaja, que defenderá su doble corona, parte como máximo favorito en una nueva edición de la competición FIBA, que sube considerablemente el nivel

El Unicaja entrará esta semana en su rutina más cotidiana con el comienzo de una nueva edición de la Basketball Champions League, el torneo en el que se ocupará entre semana, los martes o los miércoles, y en el que parte como máximo favorito tras conseguir levantar el trofeo en las dos últimas temporadas, de forma consecutiva. La competición, eso sí, elevará el listón este año con la llegada de algunos equipos que hasta la pasada temporada compitieron en el 'universo Euroliga', seducidos por una BCL cada vez más atractiva y mediática y por la posibilidad de poder escalar hasta la NBA europea en un futuro, aunque eso está todavía por ver.

El Unicaja, rey contemporáneo

El rey contemporáneo de la competición está ante el reto de no bajar un listón que ha puesto en lo más alto estas dos últimas campañas tras las salidas de piezas importantes, caso de Osetkowski, Carter o Taylor, y la llegada de otras nuevas que ha de encajar en su 'puzzle': Sulejmanovic, Castañeda, Webb y Chris Duarte, el gran refuerzo del verano. La defensa de su corona empieza mañana en el Martín Carpena, ante el Mersin turco (20.30 horas).

El Tenerife, un viejo 'rockero'

El cuadro de la isla es uno de los más clásicos en la historia de la competición. Un fijo desde su creación. Afronta este curso su décima campaña en la BCL, competición que ha ganado en dos ocasiones (la primera, en 2017, y también en 2022) y ha estado en la Final Four en un total de cinco ocasiones, aunque en las últimas ediciones a la sombra del Unicaja. Mantiene su bloque alrededor de Marcelinho Huertas y Shermadini, con la baja sensible de Kramer. En la Supercopa de Málaga rozó la final y ha comenzado su andadura en la Liga Endesa ganando.

El Galatasaray, la amenaza turca

El Galatasaray, que ya puso contra las cuerdas al Unicaja en el 'Top 16' de la pasada edición, rompiendo su racha de récord de partidos invicto, antes de volver a encontrarse en la final, quiere más esta temporada y se presenta como uno de los conjuntos más peligrosos de la competición, que ha construido un competitivo bloque de jugadores alrededor de James Palmer y Will Cummings, sus hombres más determinantes.

El ALBA Berlín, de la Euroliga a la BCL

El ALBA Berlín, que pasó dificultades en la última edición de la Euroliga, en la que fue colista, cambia de ecosistema para entrar en el 'universo FIBA' por razones deportivas y económicas. A priori no parte como uno de los claros favoritos al título, aunque su experiencia más reciente en la máxima competición continental obligará a sus rivales a andarse con ojo. El Unicaja ya se vio las caras con el cuadro germano en pretemporada, en el Costa del Sol, al que venció con cierta solvencia (92-76).

Joventut y Gran Canaria, dos 'cocos' españoles

El Gran Canaria y el Joventut han seguido el camino que el Unicaja tomó en 2021, cambiando la Eurocup por la Champions. Su potencial, de sobra conocido por los amantes y los aficionados de la ACB, pone a ambos conjuntos en las quinielas para optar al trofeo. El Dreamland Gran Canaria llega como subcampeón de la Eurocup y tras conseguir darle continuidad al bloque de la pasada campaña, mientras que el Joventut, que aunque ha sufrido bajas, se ha reforzado con garantías en la dirección de juego y en el perímetro, con mención especial para Ricky Rubio, uno de los alicientes de la competición que ya brilló en el estreno en la ACB, consiguiendo 18 puntos y 30 créditos de valoración.

Rytas y AEK, ambientes calientes

La principal baza de los cabezas de serie restantes, el Rytas y el AEK, son sus fortalezas como locales. El Unicaja ya experimentó lo que fue jugar en el Sunel Arena, la casa de los griegos, en la pasada Final Four, y también se midió al Rytas en el pasado 'Top 16'. Los lituanos, que tienen en sus filas al MVP de la pasada fase de grupos, Radzevicius, se han reforzado con uno de los nombres propios de la pasada Liga Endesa: Jerrick Harding.

