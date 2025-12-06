Directo | Hiopos Lleida-Unicaja

18:28

El Hiopos Lleida, una de las revelaciones

El Hiopos Lleida, con cuatro victorias y cuatro derrotas, ha sido uno de los conjuntos revelación de este arranque de temporada. Es cierto que en las últimas semanas ha perdido algo de fuelle, pero arrancó la temporada con un interesante 4-2 que le metió en las quinielas para estar en la Copa, a expensas de cómo avanzara todo. Entre tanto, una victoria muy sonada en el Palau ante el Barça, en la segunda jornada. Partían, a priori, como uno de los más débiles de la competición y han demostrado ser un auténtico hueso duro de roer. En sus últimos envites, eso sí, no han podido ni con el UCAM Murcia ni con el Baxi Manresa.