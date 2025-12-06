Directo | Hiopos Lleida-Unicaja
Los cajistas se prueban ante el equipo revelación sin Rubit ni Castañeda y con el aliciente de Audige
Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:14
18:30
¿Cómo ver el partido por televisión?
El partido se podrá ver a través de DAZN Baloncesto.
18:28
El Hiopos Lleida, una de las revelaciones
El Hiopos Lleida, con cuatro victorias y cuatro derrotas, ha sido uno de los conjuntos revelación de este arranque de temporada. Es cierto que en las últimas semanas ha perdido algo de fuelle, pero arrancó la temporada con un interesante 4-2 que le metió en las quinielas para estar en la Copa, a expensas de cómo avanzara todo. Entre tanto, una victoria muy sonada en el Palau ante el Barça, en la segunda jornada. Partían, a priori, como uno de los más débiles de la competición y han demostrado ser un auténtico hueso duro de roer. En sus últimos envites, eso sí, no han podido ni con el UCAM Murcia ni con el Baxi Manresa.
18:16
Ejim, uno de los alicientes del partido
Melvin Ejim (Toronto, 1991) se ha convertido en uno de los líderes del Hiopos Lleida pese a ser un recién llegado. Su veteranía y su amplia experiencia en la ACB le hacen ser uno de los jugadores más valiosos e importantes para Gerard Encuentra, el 'comandante' del equipo revelación de la Liga Endesa en este arranque, que le ha dado un rol más protagonista del que tenía en el Unicaja. Habló esta semana con SUR , recordando con bonitas palabras su etapa en Málaga y rezumando cariño cuando habla de quienes han sido sus compañeros de viaje estas tres últimas campañas, aunque llegado a este punto asegura preferir mirar hacia delante y disfrutar de lo que le depara la vida y el baloncesto en el presente.
18:13
Audige, en el roster
El último fichaje se estrena en la convocatoria sin apenas haberse entrenado, pues regresó el jueves de estar con Jamaica en la ventana. Rubit y Castañeda, por su lado, son baja por un proceso vírico. El pívot no podrá debutar con el Unicaja en este encuentro.
18:09
¡Buenas tardes! Juega el Unicaja
El equipo malagueño visita el Barris Nord, la casa del Hiopos Lleida, en la primera jornada tras la ventana FIBA. Será un interesante examen para el Unicaja, que se las verá con una de las revelaciones de esta campaña en uno de los ambientes más calientes de toda la ACB.
09:52
