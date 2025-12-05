Ejim: «Aquí tengo un rol diferente y un papel más protagonista»

Melvin Ejim (Toronto, 1991) se ha convertido en uno de los líderes del Hiopos Lleida pese a ser un recién llegado. Su veteranía y su ... amplia experiencia en la ACB le hacen ser uno de los jugadores más valiosos e importantes para Gerard Encuentra, el 'comandante' del equipo revelación de la Liga Endesa en este arranque, que le ha dado un rol más protagonista del que tenía en el Unicaja. Recuerda con mucho cariño su etapa en Málaga y rezuma cariño cuando habla de quienes han sido sus compañeros de viaje estas tres últimas campañas, aunque llegado a este punto asegura preferir mirar hacia delante y disfrutar de lo que le depara la vida y el baloncesto en el presente.

–¿Cómo va su nueva vida en Lérida?

–Va bien. Ha sido un cambio, pero estamos disfrutando aquí. El equipo ha comenzado la temporada muy bien y mi familia se ha adaptado genial. No puedo quejarme.

–¿Cómo ve la situación del Unicaja desde la distancia? Las cosas han cambiado un poco este año.

–Sí, obviamente, el equipo es un poco diferente. Hay muchas piezas nuevas, pero tienen buenos jugadores, y con Ibon van a encontrar la manera de ganar partidos, así que creo que sólo necesitan tiempo. Obviamente, tuvimos un grupo que jugó junto durante tres años, y se necesita tiempo para replicar esa mentalidad y esa cohesión. Tienen un gran equipo.

–¿Echa de menos a sus antiguos compañeros?

–Sí, claro. Tengo una magnífica relación con ellos y tratamos de estar en contacto y hablar.

–¿Siente que está en su mejor momento?

–Creo que este año comenzó bastante bien, pero es una temporada larga. Me siento bien dónde estoy, la situación en la que estoy y la forma en que el equipo está jugando. Así que mi objetivo es solo tratar de mantener eso y seguir haciéndolo mejor para ayudar a mi equipo a ganar.

–¿Cómo fue su salida del Unicaja?

–No sé cuánto y qué se ha hablado, pero el Unicaja decidió ir por un camino diferente. Creo que había algunos jugadores que quería fichar y decidió no renovarme. Todas las cosas suceden por una razón y me alegro de haber podido entrar en esta nueva situación, donde puedo tener un papel más protagonista, un rol diferente y mostrar un poco más lo que puedo hacer como jugador y de lo que soy capaz.

–¿Ve al Hiopos Lleida clasificándose para la Copa? Ha sido una de las revelaciones de este inicio de campaña.

–Nuestro plan es ir partido a partido. Si nos clasificamos, genial, pero creo que es más importante que cada día, en cada partido, tratemos de valorar lo que tenemos por delante, y no pensemos demasiado antes de lo que está por venir. Así que nuestro objetivo es ganar tantos partidos como podamos y jugar nuestro mejor baloncesto cada semana. Lo que tenga que pasar, pasará.

–¿Qué se va a encontrar el Unicaja en el Barris Nord?

–Aquí siempre hay un gran ambiente y nuestro equipo puede jugar muy bien. Tenemos que centrarnos en nuestras fortalezas. Seguro que será un buen partido. Estamos tratando de recuperar el impulso con el que empezamos la temporada.

–¿Cómo es Gerard Encuentra como entrenador?

–A mí me gusta mucho. Es muy pasional e intenso. Entiende muy bien el juego y es joven, por lo que sabe comunicarse de una manera diferente con todos los jugadores y el 'staff'. Ya veo por qué tiene tanto éxito.

–¿Se siente más liberado jugando más minutos y siendo más protagonista?

–Sólo son diferentes roles y situaciones. En el Unicaja había tantos jugadores diferentes que no había tantas oportunidades para mí de hacer algunas de las cosas que estoy haciendo ahora. Creo que este equipo necesita que sea una figura importante en ataque y en defensa. La situación acaba de cambiar, pero eso es parte del baloncesto. Cuando vas a diferentes lugares, a diferentes situaciones, se te pide que hagas cosas diferentes. Estoy feliz de estar en una buena situación, donde tengo más impacto y puedo ayudar más a mi equipo a ganar.

–¿Cómo de diferente es su rol en el Lleida respecto al que tenía e el Unicaja?

–Juego más y tengo más impacto ofensivo que en Málaga. Aquí necesito hacer más y me piden que haga más. Tengo la libertad de hacer algunas cosas más. Es similar en algunos sentidos, pero diferente en otros.

–¿Se siente un líder pese a ser un recién llegado?

–Hemos llegado muchos nuevos esta temporada, pero me siento un líder por ser uno de los más veteranos y uno de los que ha jugado varios años en la ACB. Escucho, doy algunos consejos y aporto la experiencia que tengo. Me veo como uno de los líderes, pero hay un par más.

–¿Algún deseo para el 2026?

–Salud, tener una gran temporada y ser feliz junto a mi familia.

–¿Qué echa de menos de Málaga?

–Tengo muchos amigos allí. Echo de menos su atmósfera, a los aficionados y a personas que siempre serán especiales para mí. Pero trato de no mirar atrás en el tiempo y de disfrutar de lo que tengo aquí.

–¿Tiene algún mensaje para sus antiguos compañeros?

–Los veré cuando lleguemos al partido y luego saldremos a comer y hablaremos. Les deseo lo mejor.