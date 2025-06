Comienza el desafío para el Unicaja

Parecía imposible, pero el Unicaja sigue vivo. La increíble remontada del domingo ante el Barcelona le permite continuar peleando por su gran objetivo de esta ... temporada: la Liga ACB. Ahora afronta un desafío más complicado. Desde esta noche se enfrenta al mejor equipo de la temporada hasta la fecha. El Madrid, vigente campeón y líder de la fase regular es un prueba enorme, pero la ilusión y la inercia positiva con la que ha salido de los cuartos de final hacen que este grupo de jugadores sea ahora temibles hasta para un equipo como el conjunto blanco.

Lo normal es que el Unicaja caiga eliminado en semifinales contra el Real Madrid. Esto es lo que dicen los antecedentes, la gran diferencia presupuestaria entre los dos clubes y el estatus de los jugadores de uno y otro. Sin embargo, el equipo malagueño ha roto la monotonía del duopolio Madrid-Barcelona en España. Lo ha demostrado con sus últimos títulos y lo refrendó eliminando a los azulgrana en una serie de máximo nivel. Ahora parece preparado para competir ante un rival que se ha mostrado inabordable en la Liga desde mediados de diciembre del año pasado.

El conjunto que dirige Chus Mateo ha encadenado 24 triunfos desde ese momento, de hecho no ha perdido un partido de liga en 2025 y tampoco en la segunda vuelta de la competición. Esta carta de presentación es impresionante, pero tiene un lunar, la final de la Copa del Rey en Las Palmas.

En aquel partido fue sometido por el Unicaja, que ganó de forma clara y que mandó desde el primer al último minuto. Esa derrota es la única del Madrid en competiciones nacionales en este año, de ahí que desde el conjunto blanco se vea esta semifinal con mucho respeto, pues ya venía escarmentado de la final de la Supercopa en Murcia, donde también ganó el Unicaja.

El aspecto físico será crucial en esta eliminatoria. Los dos equipos tienen plantillas amplias, aunque conviene tener presente que el Madrid está acostumbrado a un ritmo de partidos mayor propio del calendario de la Euroliga. De momento, la eliminatoria frente al Barcelona ha dejado al Unicaja con una duda importante, la de Alberto Díaz, que sufrió un golpe en un gemelo que le ha impedido ejercitarse con normalidad y que le convierte en duda hasta el último momento. No se ha indicado el tipo de lesión, pero no parece grave. Como es sabido, en la línea exterior, los puestos de uno y dos, es donde el Unicaja tiene menos efectivos por la particular configuración de la plantilla, con siete jugadores interiores, así que cualquier contratiempo por fuera supone problema.

Cara a esta noche será interesante ver cuáles son los descartes de Ibon Navarro. La eliminatoria ante el Barcelona confirmó que Osetkowski está fuera del equipo a nivel mental, pese a que ya se conoció el archivo de su expediente por dopaje. El ala-pívot ya fue descartado en uno de los últimos encuentros de Liga, así que parece que ha dejado de ser imprescindible. Ejim, Tillie, si está recuperado de sus molestias, y Pérez han cubierto su 'ausencia' de forma satisfactoria.

Los datos del partido

Real Madrid. Abalde, Campazzo, Rathan-Mayes, González, Hezonja, Musa, Garuba, Fernando, Tavares, Llull, Feliz y Ndiaye.

Unicaja. Perry, Díaz, Carter, Kalinoski, Taylor, Barreiro, Djedovic, Pérez, Ejim, Tillie, Sima. Osetkowski, Barcelowski y Kravish.

Árbitros. Pérez Pizarro, Óscar Perea y Francisco Araña

Hora y televisión. 21.15, Movistar diales 63 y 7.