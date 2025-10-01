Cinco de los 34 partidos del Unicaja en la Liga Endesa se verán en abierto

La Liga Endesa comienza el próximo fin de semana un nuevo ciclo televisivo con el estreno de la plataforma DAZN en las retransmisiones tras el ... acuerdo firmado el pasado verano, relevando así a Movistar, que ofreció el baloncesto durante la última década. La cadena especializada en retransmisiones deportivas se estrenó en Málaga con la Supercopa y unas audiencias pobres, pues su implantación entre los aficionados es todavía baja. El acuerdo alcanzado con la Liga contemplaba la entrada de Televisión Española para emitir un encuentro en abierto, bien en La2 o en Teledeporte, pero de momento esta alianza todavía no se ha rubricado por escrito y para la primera jornada no hay todavía ningún encuentro fijado en la cadena pública, aunque sí parece que lo habrá.

El Unicaja ha sido uno de los grandes valedores en la Liga ACB para esta transición hacia DAZN, en parte por la inclusión de ese partido en abierto que debe dar más difusión al baloncesto entre los aficionados y representa un escaparate para sus patrocinadores, aunque, como se ha indicado antes, el acuerdo con RTVE no está cerrado.

La idea es que la cadena pública ofrezca un partido los domingos a las 12.30 horas y en el caso del Unicaja serán cinco en 34 jornadas. Teóricamente, el estreno será en la décima con la visita a Málaga del San Pablo Burgos, un recién ascendido, el 14 de diciembre. Ya en 2026, el Unicaja podrá verse en toda España gratis en su encuentro ante el Valencia el 11 de enero en su primera visita al Roig Arena, el impresionante nuevo pabellón valencianista. Precisamente, el Unicaja-Valencia de la segunda vuelta también será ofrecido por RTVE en la jornada 26 el 12 de abril. El club cajista repetirá una semana más tarde con el derbi andaluz, pues el Covirán Granada-Unicaja también se verá por la pública el 19 del mismo mes. El último encuentro en abierto será la visita al UCAM Murcia el 17 de mayo.

¿Son cinco partidos de 34 muchos o pocos? Pues en términos comparativos se ha tratado de ser equitativo, pues son los mismos que el Dreamland Gran Canaria o La Laguna Tenerife, uno más que el UCAM Murcia, Joventut. Hay un grupo de clubes como el Bilbao o el Zaragoza que sólo aparecerán en la pública en tres ocasiones. El Barcelona es el que está a la cabeza con seis.

A estos partidos en el ente público hay que sumarles los dos que emitirá la televisión autonómica de Cataluña, que sí tiene cerrado ya un acuerdo con DAZN por los derechos de los clubes catalanes. En este sentido, el Manresa-Unicaja de la jornada 12 y la visita al Girona de la 21 se verán en TV3, previsiblemente en su canal Esport3 y en su página web. Conviene puntualizar que estos partidos en abierto también estarán disponibles para los que se haya abonado a DAZN.

El otro punto importante de interés para los aficionados será el partido más destacado de la jornada, que será el que tendrá una mayor cobertura por parte de la nueva plataforma que ofrecerá la Liga ACB. Este encuentro se jugará los domingos a las 19.00 horas. En este sentido, DAZN ofrecerá los cuatro encuentros contra el Madrid y el Barcelona y uno frente al Baskonia.

Como es lógico, tanto DAZN como Televisión española son conscientes de que el conjunto blanco y el azulgrana son los que mayor tirón tienen en las audiencias, por lo que son los que coparán estos partidos 'Premium' para cerrar cada jornada y también los del domingo a mediodía. Deportivamente hablando, al Madrid y al Barcelona les interesa que sea así, pues ambos disputan una Euroliga con un calendario infernal y que esta temporada tiene más jornadas dobles entresemana, por lo que ganarán en descanso.