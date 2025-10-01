Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Díaz charla con Pradilla y Claver (de espaldas) delante de las cámaras de DAZN. ACB FOTOS

Cinco de los 34 partidos del Unicaja en la Liga Endesa se verán en abierto

Dos más serán ofrecidos por la televisión autonómica de Cataluña, pero sólo en su ámbito regional y pendiente de si los ofrece en su web

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:14

La Liga Endesa comienza el próximo fin de semana un nuevo ciclo televisivo con el estreno de la plataforma DAZN en las retransmisiones tras el ... acuerdo firmado el pasado verano, relevando así a Movistar, que ofreció el baloncesto durante la última década. La cadena especializada en retransmisiones deportivas se estrenó en Málaga con la Supercopa y unas audiencias pobres, pues su implantación entre los aficionados es todavía baja. El acuerdo alcanzado con la Liga contemplaba la entrada de Televisión Española para emitir un encuentro en abierto, bien en La2 o en Teledeporte, pero de momento esta alianza todavía no se ha rubricado por escrito y para la primera jornada no hay todavía ningún encuentro fijado en la cadena pública, aunque sí parece que lo habrá.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

