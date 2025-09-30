El Unicaja no tiene televisión en abierto que emita sus partidos de la Basketball Champions League

El Unicaja tiene los deberes hechos en el apartado deportivo a las puertas de una nueva temporada, pero tiene otros frentes abiertos que le preocupan ... bastante. Uno de los asuntos más complejos para la entidad cajista obedece a la cobertura televisiva de la Basketball Champions League, competición de la que es doble campeón. A día de hoy, el club no cuenta con un operador que dé en abierto los partidos de esta temporada, por lo que los aficionados sólo podrán verlos previo pago si nada cambia. No hay que olvidar que el club cajista es el vigente campeón de la Champions, lo que convierte su situación en más llamativa.

La situación es compleja, pues la retransmisión de los partidos es algo clave a nivel de imagen y de proyección de sus patrocinadores para el Unicaja. En las últimas campañas, Canal Sur, primero, y 101 Televisión, después, han ofrecido el torneo. La autonómica sólo emitió una temporada, mientras que la cadena malagueña lo ha hecho durante tres. Sin embargo, 101 Televisión no emitirá esta temporada la Basketball Champions League por distintos motivos, lo que representa un contratiempo importante para el Unicaja. Circunstancias económicas, de patrocinio y por diferencias con la FIBA tienen la explicación.

Por su parte, desde Canal Sur se indicó que se trasladó a la dirección de la cadena autonómica la posibilidad de hacerse con los derechos, pero eso fue en verano y no hay novedades al respecto después de que sí emitiese la Copa de Andalucía entre el Unicaja y el Granada.

Radio Televisión Española sentó un preocupante precedente con el trato que dio al Unicaja en la final de la Copa Intercontinental

La alternativa más cercana para poder ver algún partido gratis del Unicaja la representa Radio Televisión Española, por medio de Teledeporte o en la plataforma RTVE Play. Fuentes cercanas a la cadena nacional confirmaron que la vía de la Champions está abierta, pero que no se ha firmado nada. El problema es la confluencia de cuatro equipos españoles, lo que no garantiza que siempre se emita el Unicaja. Por ejemplo, TV3 ofrecerá los partidos del Joventut en la Champions y los del Manresa en la Eurocup, pero los dos canarios (Tenerife y Gran Canaria) tienen el mismo problema que el Unicaja.

Además, la Copa Intercontinental dejó un precedente peligroso, pues Teledeporte anunció su emisión, pero luego la ofreció en RTVE Play y en su canal temático, Teledeporte, la emitió en diferido cuatro horas después. Muchos aficionados se encontraron perdidos hasta que lograron registrarse en la plataforma y llegaron tarde al comienzo de la final...

En DAZN o Courtside

Coincidiendo con la Supercopa y el estreno de DAZN con las retransmisiones, ha circulado en Málaga la posibilidad de que la plataforma de pago se haga también con los derechos de la Basketball Champions League y la incluya dentro del 'Plan Baloncesto', que cuesta 9,99 euros si se contrata el paquete anual. Hay que recordar que DAZN emite esta temporada la Liga ACB y parte de la NBA. Por lo que respecta a la Euroliga, tanto masculina como femenina, seguirá en Movistar.

De este modo, a una semana para el comienzo de la décima temporada de la Basketball Champions League, la única opción segura para ver los partidos del Unicaja y del resto de equipos españoles participantes es la plataforma Courtside 1891, que pertenece a la FIBA. El precio de la suscripción anual es de 25,99 euros o de 9,99 euros mensual y cancelable. Courtside también está incluida en DAZN, pero por ahora no está dentro del 'Plan Baloncesto', así que los que quieran ver la Liga ACB y la Champions tendrán que realizar dos pagos distintos.