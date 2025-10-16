Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Castañeda, concentrado durante un calentamiento. ACB FOTOS. MARIANO POZO

Castañeda, de nuevo en la casilla de salida

Pese a su buen partido ante el Mersin, sus últimas actuaciones confirman que su proceso de adaptación será más lento

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:13

La semana pasada los aficionados del Unicaja salieron del Carpena frotándose las manos. Su equipo había pasado por encima del Mersin y habían podido celebrar ... el primer gran encuentro de Xavier Castañeda con la camiseta verde. La hinchada cajista estaba deseando ver al estadounidense a ese nivel, pues su rendimiento será clave en el crecimiento del equipo. Una semana y dos partidos después, el base ha vuelto a la casilla de salida. Ha sido el que menos ha jugado en los encuentros contra el Gran Canaria y el Karditsa y las sensaciones que transmite son las mismas que en la pretemporada, pues se le ve bastante perdido.

