Castañeda, de nuevo en la casilla de salida

La semana pasada los aficionados del Unicaja salieron del Carpena frotándose las manos. Su equipo había pasado por encima del Mersin y habían podido celebrar ... el primer gran encuentro de Xavier Castañeda con la camiseta verde. La hinchada cajista estaba deseando ver al estadounidense a ese nivel, pues su rendimiento será clave en el crecimiento del equipo. Una semana y dos partidos después, el base ha vuelto a la casilla de salida. Ha sido el que menos ha jugado en los encuentros contra el Gran Canaria y el Karditsa y las sensaciones que transmite son las mismas que en la pretemporada, pues se le ve bastante perdido.

El fin de semana sólo jugó seis minutos en el trabajado triunfo en Las Palmas de Gran Canaria. No hizo nada positivo, como demuestra el -6 que adornaba su estadística y el -14 del equipo con él en la pista. Perdió tres balones. Delante tenía tuvo a un base experimentado como Albicy, así que hasta se podía entender.

Llegó entonces el encuentro de la Champions contra el Karditsa, un rival de mucha menor entidad, por lo que era, como el partido frente al Mersin, un escenario perfecto para que recuperase sensaciones y tuviese más minutos. De nuevo fue el jugador menos utilizado por Ibon Navarro, con sólo diez minutos en la pista. Un par de apariciones puntuales en un partido que el Unicaja siempre tuvo de cara. Metió dos puntos y dos asistencias, pero el balance del equipo con él en la pista fue de nuevo negativo (-2).

La situación de Castañeda no es fácil. Llega a la liga de mayor exigencia de Europa y a un equipo en cierto modo muy hecho pese a los cambios. Además, tiene que jugar de base y de escolta, pero ha quedado claro que es más lo primero que lo segundo, pese a que la temporada pasada fue el segundo máximo anotador de la liga francesa hasta que cayó lesionado en el mes de febrero en un partido con la selección de Bosnia.

Desde entonces no volvió a competir hasta que comenzó la preparación del europeo con los bosnios, aunque finalmente fue descartado por su seleccionador. Su estado de forma no era el adecuado y esto le está condicionando también.

Es evidente que el suyo va a ser un proceso de adaptación más largo de lo esperado, quizá como el resto del equipo, lo que puede explicar aquel razonamiento de Ibon Navarro hace un mes de que la mejor versión del Unicaja no se vería hasta diciembre. De momento, el paso adelante de otros jugadores en el puesto de uno y de dos, aquí especialmente Kalinoski, está permitiendo mitigar su situación. Las victorias acompañan y así todo es más fácil.