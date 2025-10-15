Ibon Navarro supera a Maljkovic en triunfos y tiene cerca a Javier Imbroda

La excelente trayectoria del Unicaja en las últimas campañas está permitiendo que el actual grupo de jugadores acumule unos números sobresalientes. Ibon Navarro no es ... ajeno a esto y también está agrandado su legado en el club malagueño.

Con la victoria ante el Karditsa en la Champions, el vasco ha superado a Bozidar Maljkovic en triunfos. Ibon Navarro ya tiene 154, una más que el técnico serbio. Además, el actual entrenador cajista tiene ya a tiro a otro histórico del club como es Javier Imbroda, que dirigió al Unicaja en 281 partidos y ganó 161 en aquella época de pujanza deportiva. Mientras que Joan Plaza y Sergio Scariolo están empatados con 176.

Precisamente, Ibon Navarro es el que tiene desde la pasada temporada el mejor porcentaje de triunfos, pues ha ganado 154 de los 214 que ha dirigido, un 71,96%, por un 64,56 de Maljkovic. Tercero es Aíto García Reneses con un 58,99.