Ibon Navarro, durante el partido contra el Karditsa. FIBA

Ibon Navarro supera a Maljkovic en triunfos y tiene cerca a Javier Imbroda

El vasco ya es el cuarto con más victorias en la historia del Unicaja

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:48

La excelente trayectoria del Unicaja en las últimas campañas está permitiendo que el actual grupo de jugadores acumule unos números sobresalientes. Ibon Navarro no es ... ajeno a esto y también está agrandado su legado en el club malagueño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

