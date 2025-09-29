Bonito detalle del Unicaja con Dani Carrasco: desplegará la bandera de la Intercontinental

El Unicaja celebrará el título de la Copa Intercontinental el próximo sábado en el Palacio de los Deportes antes del encuentro contra el Surne Bilbao ( ... 18.00 horas, DAZN). Este acto se ha convertido en un momento muy emotivo para los aficionados, que afortunadamente han tenido la oportunidad de disfrutarlo varias veces en las últimas campañas.

En esta ocasión, el club cajista ha tenido un bonito detalle, pues el encargado de desplegar la banderola conmemorativa será el canterano Dani Carrasco, que se lesionó de gravedad durante el Torneo Costa del Sol. El joven alero sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda en el partido contra el Alba Berlín y estará un año alejado de las pistas.

Con este gesto, el Unicaja quiere arropar al jugador natural de San Pedro Alcántara, que tiene por delante un largo proceso de recuperación. Carrasco fue operado la pasada semana una vez que le remitió la inflamación de la articulación lesionada.