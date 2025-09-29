Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Carrasco, durante el partido contra el Alba Berlín antes de lesionarse. Unicaja B. Fotopress

Bonito detalle del Unicaja con Dani Carrasco: desplegará la bandera de la Intercontinental

El jugador sampedreño se lesionó de gravedad durante el Torneo Costa del Sol

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:18

El Unicaja celebrará el título de la Copa Intercontinental el próximo sábado en el Palacio de los Deportes antes del encuentro contra el Surne Bilbao ( ... 18.00 horas, DAZN). Este acto se ha convertido en un momento muy emotivo para los aficionados, que afortunadamente han tenido la oportunidad de disfrutarlo varias veces en las últimas campañas.

