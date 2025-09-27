Dani Carrasco, operado de su grave lesión, estará un año de baja

Empieza la cuenta atrás para Dani Carrasco. El canterano del Unicaja fue intervenido ayer de la grave lesión que sufrió el pasado cinco de septiembre ... en el partido contra el Alba Berlín correspondiente al Trofeo Costa del Sol.

El jugador sampedreño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y hasta ahora no ha podido ser intervenido. Carrasco sufrió el percance en una penetración cuando su rodilla chocó ligeramente con la de un contrario. El joven jugador estaba siendo una de las buenas noticias de ese partido, después de haber protagonizado varias acciones destacadas.

Carrasco formaba parte del elenco de canteranos que se encontraban trabajando con el primer equipo en las primeras semanas de pretemporada, dada su proyección y su capacidad de ayudar en el día a día. Así, estaba llamado a ser una pieza fundamental del nuevo equipo U22 que este año nace. La intervención se realizó en el Hospital Quironsalud Málaga y se estima que ahora Carrasco estará al menos un año alejado de las pistas.