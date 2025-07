Las ocho agencias que sostienen el nuevo Unicaja

El Unicaja sólo tiene pendiente por confirmar la ampliación de contrato de David Kravish, algo que quedó perfilado semanas atrás y se anunciará en los ... próximos días. El equipo está cerrado a falta de un jugador 'comodín' que alternará la primera plantilla con el equipo sub-22. Ha sido el verano con más movimientos en el Unicaja desde el 2022, después de que cinco jugadores pagasen sus cláusulas de rescisión y no se renovase a un sexto, Melvin Ejim.

No ha sido un proceso traumático, porque el Unicaja reaccionó bien y porque también se dieron las circunstancias propicias. El nuevo proyecto se sustenta sobre ocho agencias de representación entre las que destaca de nuevo la serbia Beo Basket. La empresa liderada por Misko Raznatovic ha sido el pilar sobre el que se han sustentado los éxitos del Unicaja y se espera que lo siga siendo. En la actual plantilla representa a Kendrick Perry, Nihad Djedovic, Olek Balcerowski y también a dos de los nuevos, Xavier Castañeda y James Webb, que estaba fichado desde antes del final de la fase regular de la Liga. El importante agente serbio cuida al club cajista, del que ha ido promocionando jugadores. Lo hizo en el pasado con Nemanja Nedovic y ahora con Tyson Carter y Dylan Osetkowski, que pusieron rumbo a clubes de la Euroliga. Esta temporada ha sido la primera de Dragan Jankovski como representante de Beo Basket para el mercado español, en el que también está Moisés Cohen, que tiene un vínculo muy cercano con Ibon Navarro.

Ampliar Dragan Jankovski, de Beo Basket. J. Calderón

Beo Basket mantiene su cuota en el Unicaja, mientras que Romaior Sports la refuerza. La empresa de José Ortiz y Juan Lasso representa a Yankuba Sima y cuando este se fue a Valencia, puso el nombre de Emir Sulejmanovic encima de la mesa. El bosno no interesaba al comienzo del verano, pero los tiempos coincidieron y la operación se cerró en un suspiro. Lasso y Ortiz también han intervenido en el fichaje de Chris Duarte, una operación muy trabajada y en la que todas las partes mostraron paciencia e interés para llevarla a buen puerto.

Ampliar Guillermo Bermejo y Gerard Raventós, de You First. J. Calderón

La española You First fue la agencia con más jugadores en la pasada Copa del Rey. En el Unicaja, por ejemplo, tenía a Kameron Taylor y David Kravish, pero sólo continúa el primero. Los contactos con Gerard Raventós para la renovación de este último comenzaron en la Copa del Rey. A la espera que se haga oficial, Kravish ampliará su contrato dos campañas más y podría tener una tercera opcional. A esta agencia se le cuestionó sobre la disponibilidad de varios jugadores como Derek Willis, aunque este tenía importantes ofertas de la Euroliga y finalmente fichó por el París Basketball. Estaba fuera del alcance del Unicaja, al igual que el estadounidense Isiaha Mike.

Hoops Internacional tiene la cartera en España de la estadounidense Priority. Álvaro Tor ha sido el encargado de negociar la renovación de Killian Tillie. Se trata de una empresa con la que el club cajista estuvo cerca de concretar una operación muy particular, pero que no llegó a concretarse. Hoops Internacional podría hacerse con la cartera para España de una importante agencia americana cara a la próxima temporada.

Con Igor Crespo (Xpheres) el Unicaja ha negociado el nuevo contrato de Tyson Pérez y la cláusula de salida de Mario Saint-Supéry, un asunto que no se resolvió como se esperaba, pues el Unicaja ha perdido los derechos del malagueño en caso de que regrese a España. No hubo entendimiento. También con un jugador están David Carro (Octagon), que representa a Jonathan Barreiro y al segundo entrenador Alberto Miranda. Octagon fue la agencia con más jugadores en la Final Four de la Champions en Atenas. José Luis Martínez es el agente en España de Tyler Kalinoski y Arturo Ortega (Management Arior) lleva la carrera de Alberto Díaz y también del joven senegalés Seydina Faye, que llegaría para el equipo sub-22.

En la plantilla de la próxima temporada no estará representado Quique Villalobos (QV Method), pero sí lo estará en el futuro, porque es el agente de Yannick Nzosa y Melwin Pantzar. El sueco fue el movimiento clave del Unicaja en el mercado en cuanto se supo que Mario Saint-Supéry podría rumbo a la NCAA.