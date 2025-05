Las agencias con más peso en la Final Four de la Champions

La Basketball Champions League no tiene el cartel de otras grandes competiciones europeas, pero sí sirve de incubadora para que muchos jugadores se curtan y ... luego den el salto a otros torneos más potentes, principalmente la Euroliga. Eso se nota en el mercado de jugadores, pues el torneo que hoy se resuelve en Atenas no es el foco principal de las grandes agencias de representación, pendientes normalmente de mercados más ventajosos en el apartado económico. De hecho, por el Sunel Arena han sido contados los agentes que han pasado desde que los equipos llegaron a la capital de Grecia.

El detalle antes mencionado de que no es donde más dinero se mueve, salvando la excepción del Unicaja y el Tenerife, hace que, al contrario que en otras competiciones, haya una mayor diversidad de agencias representadas en la Final Four. A pesar de todo, la serbia Beo Basket es la que más jugadores tiene , en parte por los seis jugadores con los que trabaja en el Unicaja: Perry, Carter, Djedovic, Balcerowski, Ejim y Osetkowski; además del propio Ibon Navarro. Resulta llamativo que la agencia más importante de Europa no tenga muchos más jugadores en los otros tres equipos. En el Tenerife tiene al alemán Kramer, del que se comenta que acabará la próxima temporada en el Real Madrid, y en el Galatasaray representa a Sadik Kabaca.

El rival del Unicaja, el AEK, es un claro ejemplo de esa amalgama de agentes que es la Champions League. En el equipo de Atenas, la estadounidense Wasserman es la que tiene más jugadores: Kuzminskas y Joshua Obiesie. El agente personal de este último es el exjugador Sammy Mejia. En total, esta empresa tiene a cuatro jugadores en la Final Four, pues también representa a Badji, pívot del Tenerife, e incluso se podría incluir al malagueño Alberto Díaz, pues su agente, Arturo Ortega, es el que trabaja con la cartera de Wasserman en España.

Siete jugadores tiene Octagon en la Final Four, cinco de ellos en el Tenerife: Shermadini, Schrubb, Lluis Costa, Henri Dreell y Huertas. Con la misma agencia trabajan el cajista Jonathan Barreiro y el griego Flionis, del AEK.

Por debajo de estas empresas hay otro grupo con cierta representación entre los cuatro equipos de la Final Four. La estadounidense Priority cuenta con Killian Tillie y tiene a dos jugadores en el AEK, Rayjon Tucker y Hunter Hale, por el que el Unicaja se interesó el pasado verano como recambio de Tyson Carter.

También cabe mencionar a dos empresas españolas, que por la presencia del Unicaja y el Tenerife, estarán pendientes de cuál sea su suerte. Por un lado está Romaior Sports, que tiene a tres jugadores en el conjunto canario: Fran Guerra (lesionado), Joan Sastre y Kostadinov. Su cupo se completa con el cajista Yankuba Sima. Juan Lasso, uno de sus agentes, es de los pocos que se ha dejado ver por Atenas junto a Claudio Pereira, de Prosports, agencia uruguaya con la que trabaja Romaior y que representa a buena parte de los jugadores sudamericanos que llegan a la ACB.

La otra agencia española presente en la Final Four es Youfirst. Esta empresa fue la que más jugadores representaba en la pasada edición de la Copa del Rey en Las Palmas, pero en Atenas su cupo se reduce a tres: Kameron Taylor, David Kravish y Ángel Delgado, del Galatasaray.

Como es lógico, las agencias 'locales' tienen peso en cada equipo. En el caso del Galatasaray destaca ItsBasket, la de mayor peso en la liga turca (Ahmet Tuncer y Michael Young) y el griego Haris Papadopoulos (Life Sports), que representa a dos jugadores importantes en el Galatasaray: Will Cummings y James Palmer. Su delegado en España es Carles Foz y su principal jugador en la Liga ACB es el barcelonista Kevin Punter.

Lo que pase en Atenas estos días marcará en gran medida el futuro de algunos jugadores. La mayoría de los equipos ya han establecido conversaciones para cerrar sus plantillas, pero una gran actuación en la final puede marcar la diferencia entre un buen contrato y otro muy bueno. Jugadores como James Palmer, Tyson Carter, Hunter Hale o Kramer pueden dar el salto a la Euroliga o firmar sustanciosos contratos.