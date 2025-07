La Agencia Española Antidopaje reabrirá el caso por el positivo de Osetkowski

Juan Calderón Viernes, 4 de julio 2025, 20:03 Comenta Compartir

El caso por el positivo de Dylan Osetkowski no solo no ha acabado, sino que se podría decir que acaba de comenzar. La Comisión Española para la Lucha en el Dopaje en el Deporte (CELAD) ha decidido reabrir el expediente del exjugador del Unicaja, que recientemente se comprometió con el Partizán de Belgrado. La situación del americano fue totalmente anormal, tanto por la duración del proceso como por su solución, que fue por caducidad. Esto último provocó una crisis interna en la CELAD que se llevó por delante a su directora general, Montserrat Herranz, que fue cesada la semana pasada. Este detalle era un adelanto de lo que ahora llega.

La CELAD ha decidido la reapertura de todos los expedientes por dopaje que han caducado en el último año, pues el de Osetkowski no es el único, según informó 'Marca'. Normalmente estos casos caen en el olvido, pese a que la ley española contempla su reapertura. Para entender la situación hay que remontarse unos años atrás, unos dos, en los que la CELAD ha sufrido cambios constantes en su dirección hasta la llegada del malagueño Carlos Peralta. En esos años, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) detectó procedimientos irregulares en la agencia española y realizó varias investigaciones. La cosa no estaba clara y había sospechas de todo tipo. El abogado del jugador ha sido Juan de Dios Crespo, del bufete Ruiz-Huerta Crespo, considerado el mejor en la materia.

Peralta trata ahora de que estas situaciones no se repitan, de ahí que cesase la directora general por lo que sucedió con Osetkowski. Volviendo al caso del californiano, los plazos han sido claves. El jugador dio positivo en diciembre de 2023, pero la sanción no se le comunicó hasta primeros de este año, antes de la Copa del Rey. El castigo, según distintas fuentes, era de un año fuera de las canchas. Ahí se abrió un proceso de apelaciones de diez días. Una vez formulado el recurso se estipuló un plazo de tres meses para resolver el expediente, que acabó caducando y siendo archivado de forma sorprendente, aunque algunos ya esperaban este escenario, con teorías de todo tipo... Esta coyuntura no se consideró lógica por parte de la dirección de la CELAD, de ahí el cese de su secretaria general. Se argumentó «falta de confianza», según 'Marca'.

El artículo 42.3 de la la legislación española contempla la reapertura del expediente pese a su archivo y eso es lo que va a hacer la CELAD. «La caducidad que se hubiere acordado no impedirá iniciar un nuevo procedimiento sancionador dentro del plazo legal de prescripción de la correspondiente infracción. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado», según dice el mencionado artículo. De este modo, el futuro de Osetkowski vuelve a estar en el aire, aunque ya no afectará al Unicaja, pero sí al jugador y al Partizán, que puede romper el contrato.