Archivan el expediente por dopaje de Dylan Osetkowski

Punto y seguido para el positivo por dopaje de Dylan Osetkowski. La Comisión Española para La Lucha contra el Dopaje en el Deporte ha archivado el expediente del jugador del Unicaja tras dar positivo en un control en diciembre de 2023. Después de muchas idas y venidas, el asunto se ha alargado tanto que ha llegado a la situación que se barruntaba en el entorno del jugador desde hace unas semanas.

Al parecer, Osetkowski recibió la comunicación oficial de su sanción hace tres meses, justo antes de la Copa del Rey. En ese momento se abrió un periodo de alegaciones de diez días, después del cual, el tribunal que lleva su caso tenía tres meses para pronunciarse. Ese tiempo cumplía en estas semanas, por lo que ahora se llega a este punto. A falta de confirmación oficial, todo apunta a un archivo del expediente, algo que podía suceder atendiendo también a los plazos que marca la Ley.

Aunque se llegue al archivo, que habría sido solicitado por el abogado del jugador teniendo en cuenta que se habrían superado los plazos marcados por la legislación, según se contempla en el artículo 42.3 de la Ley. A pesar de esto, esto no significa que el asunto quede sin sanción, pues se aclara que «la caducidad que se hubiere acordado no impedirá iniciar un nuevo procedimiento sancionador dentro del plazo legal de prescripción de la correspondiente infracción. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En todo caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia al interesado», según se explica.

Dicho de otro modo, Dylan Osetkowski encuentra una ventana por la que respirar después de un proceso que se ha hecho eterno, lo que no significa que su positivo se quede sin sanción. Lo que está claro, es que ese recurso de su abogado ha tenido éxito tanto en cuanto, el jugador podrá acabar la temporada y continuar su carrera, con cierta normalidad, aunque en cualquier momento, si la CELAD y el juez que asuma el proceso lo considera, podría encontrarse con una sanción.