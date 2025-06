Osetkowski y el Barcelona, cara a cara un año después

Hace justo un año, el Barcelona se lanzó a por Dylan Osetkowski. El club catalán quería contar con el ala-pívot del Unicaja para su ... reconstrucción. Era un fichaje prioritario y estaba dispuesto a pagar los más de 800.000 euros de su cláusula de rescisión. Aquel movimiento del conjunto catalán desencadenó toda la polémica que ha rodeado al jugador californiano en los últimos meses, pues fue clave para que trascendiese su positivo en un control antidopaje en diciembre de 2023. Un año y medio después, el expediente sancionador que debe emitir la Comisión Española Antidopaje sigue pendiente de resolverse. El Unicaja lo teme, el jugador lo espera. Lo increíble del asunto es que haya pasado año y medio desde que se abrió y doce meses desde que aquello salió a la luz pública. Osetkowski ha demostrado una gran fortaleza mental para soportar una situación de incertidumbre constante.

Lo cierto es que la situación de Osetkowski era conocida en el mundillo, de ahí que sorprendiese el movimiento del Barcelona para ficharlo, aunque todo tiene una explicación. En aquel momento, se barruntaba una sanción leve, de meses, pero el asunto se fue alargando y ahí estuvo la clave. Con la operación en marcha todo el 'entorno' del Barcelona se extrañaba de que no se cerrase, pero el club no quería dar el paso hasta ir sobre seguro para no fichar a un jugador que luego podría perder. En el seno del Unicaja entienden que, ante esta tardanza, se 'aireó' el positivo para poder ir a por otro jugador. Luego vino aquella rueda de prensa de Juan Carlos Navarro en la que reconoció el interés por el jugador. «Osetkowski es un jugador que siempre miramos, pero no se ha cerrado nada», dijo. La realidad es que el fichaje ya está muerto...

Los plazos

Pasaron los meses, el jugador jugó y entrenó con normalidad, ganó títulos con el Unicaja y hasta ahora. En varias ocasiones se esperaba la sanción como inminente, pero no se ha hecho oficial. Al parecer sí hay ya una comunicación por parte de la Comisión Española Antidopaje. Habría sido antes de la Copa y sobre la misma el abogado de Osetkowski interpuso un recurso que debe ser resuelto «en el plazo de tres meses a contar desde que hubiese concluido el referido plazo de alegaciones», según el artículo 41.3 de la Ley Española para La Lucha Contra el Dopaje en el Deporte. Es por esto que el Unicaja y el jugador esperaban la resolución para estas semanas.

Se temió que fuese antes de la Final Four de Atenas, luego que después. El caso es que Osetkowski sigue superando los plazos y en el club cajista «no quieren ni preguntar». Así que el ala-pívot se enfrentará este martes al Barcelona un año después de que aquel interés desembocase en el conocimiento público de su situación. Todo esto contando de que entre hoy y mañana no haya novedades, puesto que cuando la sanción sea firme, la licencia federativa se suspende de inmediato.