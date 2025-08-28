Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Entrada de un edificio con numerosos pisos de alquiler vacacional en Málaga. Ñito Salas

La venta de una vivienda turística en Andalucía incluye también el permiso para su alquiler vacacional

Una resolución del Ministerio de Justicia establece que la inscripción turística está vinculada al inmueble no a la persona

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:28

Una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, adscrita al Ministerio de Justicia, resuelve un criterio clave para el sector del ... alquiler vacacional en Andalucía al establecer que la inscripción turística está vinculada al inmueble no a la persona. Es decir, afirma con rotundidad que la venta de una vivienda turística en Andalucía conlleva el permiso para mantener la actividad del alquiler vacacional mientras que el inmueble siga cumpliendo con los requisitos que establece la normativa de la Junta de Andalucía. La resolución recoge que la licencia turística en Andalucía no es de carácter personal, sino real, vinculada al inmueble y no a la persona titular previa. Expertos en la materia valoran que se reconozca que cuando una vivienda con licencia turística cambia de propietario, la licencia sigue viva y plenamente vigente, siempre que el inmueble mantenga las condiciones objetivas exigidas por la normativa.

