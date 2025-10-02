Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Autoridades y representantes de Ryanair, durante la presentación. MORENO

Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga

La compañía aérea apuesta por destinos de Europa del Este, y prolonga a la temporada estival conexiones que antes sólo se ofrecían en verano

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:19

Comenta

La compañía aérea de bajo coste Ryanair refuerza sus conexiones desde o hacia el aeropuerto de Málaga. A la vez que deja de volar a ... varios aeródromos de gama media en España, lo que achaca al aumento de las tasas de Aena, la pujanza de la Costa del Sol ha llevado a la multinacinal a crear nueve rutas para el invierno.

