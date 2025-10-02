Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga

La compañía aérea de bajo coste Ryanair refuerza sus conexiones desde o hacia el aeropuerto de Málaga. A la vez que deja de volar a ... varios aeródromos de gama media en España, lo que achaca al aumento de las tasas de Aena, la pujanza de la Costa del Sol ha llevado a la multinacinal a crear nueve rutas para el invierno.

De estas, dos son 100% nuevas: Pardubice, en República Checa, y Bratislava (Eslovaquia), lo que supone una apuesta por destinos emergentes de Europa del Este. Mientras que otras siete: Ostrava y Brno (también en Chequia); Lübeck y Münster (Alemania); Estocolmo Västeras (Suecia); Teesside (Inglaterra); y Varsovia (Polonia) eran rutas que sólo se ofrecían en verano, y que ahora lo harán también en la temporada invernal.

Además, Ryanair añade en Málaga vuelos adicionales a rutas populares como Copenhague, Dublín, Fez y Milán, entre otras. Estas nuevas rutas y frecuencias harán que la capacidad de Ryanair en Málaga durante la temporada de invierno crezca un 7%.

Frecuencias

En concreto, las frecuencias semanales de las nuevas rutas de este invierno serán: Bratislava (4 frecuencias); Brno (2); Lübeck (2); Münster (2); Ostrava (2); Pardubice (2); Estocolmo V. (2); Teesside (2) y Varsovia (6). El programa de vuelos de invierno 2025/2026 en Málaga de Ryanair ofrece 83 rutas en total.

El programa de vuelos para estos meses se hará en gran medida con los 15 aviones que la aerolínea tiene basados en Málaga, lo que supone una inversión de 1.500 millones de dólares y más de 6.800 puestos de trabajo directos e indirectos, según la información ofrecida hoy por la compañía, en un acto en el que ha estado arropada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro; el presidente de la Diputación, Francis Salado, y el director del aeropuerto, Pedro Bendala.