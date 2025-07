Estos son los cinco proyectos de cinco estrellas en los que Meliá invertirá más de 125 millones en la Costa del Sol

Pilar Martínez Málaga Lunes, 28 de julio 2025, 00:19 Comenta Compartir

Tras la inauguración del ME Marbella con una fiesta multitudinaria para celebrar por todo lo alto la apertura de este nuevo icono del lujo, el ... presidente de Meliá Hotels International y consejero delegado del grupo, Gabriel Escarrer, avanzó a este periódico una apuesta sin precedentes en la Costa del Sol que encaja con la estrategia de crear productos de máximo nivel para atraer a un cliente de mayor poder adquisitivo. Esa apuesta se resume en una inversión de más de 125 millones para que entre este año y el próximo esta cadena cuente en la provincia malagueña con cinco hoteles de cinco estrellas y con estándares de sus firmas más exclusivas como ME by Meliá o The Meliá Collection. Los destinos elegidos para el desembarco de estas marcas señeras son Marbella, Málaga, Estepona y Ronda, aunque Escarrer anunció que no serán los únicos proyectos sino que «vendrán más».

Mientras se descifran las propuestas que están aún en fase de negociación y, por tanto, en máximo secreto, el presidente de Meliá sí detalló las apuestas que ya son firmes y que suponen esos más de 125 millones que multiplicarán por cinco los establecimientos de máxima categoría de esta cadena en la Costa del Sol. Estas son las grandes apuestas con las que este grupo sumará en este destino más de 500 habitaciones de sus grandes marcas de lujo. La primera se inauguró por todo lo alto el pasado jueves. Se trata del ME Marbella tras una transformación en tiempo récord en la que ha pasado de ser un cuatro estrellas junto a Puerto Banús a convertirse en cinco estrellas con una inversión de 20 millones. Un desembolso con el que Meliá ha creado un establecimiento que define «como el nuevo icono del lujo en Marbella», y con el que ha diseñado una oferta de máximo nivel de 200 habitaciones, con 24 suites, algunas con más de 400 metros cuadrados, y ha conseguido elevar el empleo de 138 trabajadores a 250, relató Escarrer. La siguiente apertura también de esta firma ME by Meliá tendrá lugar en Málaga capital el próximo 10 de octubre. En el conocido como hotel de Piqué, al estar promovido por la sociedad Kerad EB, perteneciente a un grupo inversor tras el que se encuentra el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, Escarrer aseguró que la inversión ha sido de 50 millones de euros. El establecimiento, que tendrá 105 habitaciones dobles, ocho suites y 15 suites-junior, se ubica en el antiguo solar del cine Andalucía, en plena calle Victoria, junto a la plaza de la Merced, con vistas al mar y al conjunto monumental de la Alcazaba, Este hotel de cinco estrellas se convertirá en el quinto de máxima categoría de la ciudad. El presidente de Meliá Hotels está convencido de que el ME Málaga «encontrará su espacio natural para responder con gran éxito a la demanda del nuevo viajero de lujo experiencial». 50 millones invertirá en el ME Málaga, su primer cinco estrellas en la capital de la Costa del Sol que abrirá sus puertas el próximo 10 de octubre. Pero, además, esta cadena hará del antiguo Kempinski de Estepona el primer The Meliá Collection de Andalucía. Una marca que aúna una selección de hoteles con un encanto único, fuertemente ligados con la esencia del destino y que ofrecen una experiencia de lujo a través de su espíritu independiente. Los planes de esta compañía pasan por llevar a cabo una inversión de 16 millones de euros para recibir a los primeros turistas en mayo de 2026. «Hablamos de que estamos enamorados de Andalucía, de la Costa del Sol y de Málaga», recalcó Escarrer mientras desgranaba estos proyectos poco antes de proceder a la inauguración del ME Marbella. Desde Meliá detallaron que el Bahía Estepona member of Meliá Collection será «un icono de la oferta vacacional de la marca. Contará con 134 habitaciones y suites perfectamente diseñadas para que los huéspedes puedan disfrutar de la mejor estancia junto al mar». Además destacaron las vistas a la playa de El Padrón, las zonas exteriores con una impresionante piscina y jardines, y la oferta de bienestar con un gimnasio y un spa. La apuesta por la gastronomía se mantiene como una constante en todos estos proyectos. En este caso se han proyectado tres restaurantes, bar exterior en la piscina y un lobby bar. Por último, Escarrer destacó que Meliá va a abrir el primer cinco estrellas de Ronda tras sellar con Summum Hotel Group un nuevo acuerdo para la gestión de este establecimiento ubicado en el antiguo Convento Madre de Dios, construido a mediados del siglo XVI en pleno corazón de la ciudad del Tajo. El objetivo es transformarlo en un hotel boutique de 27 habitaciones, bajo la marca The Meliá Collection. El hotel Don Pepe Gran Meliá cerrará en octubre durante un año para una reforma de 45 millones Con sesenta años como referencia del lujo en Marbella y como hasta hace unas semanas el único cinco estrellas de Meliá en la Costa del Sol, el hotel Don Pepe Gran Hotel tiene ya diseñado un proyecto para rejuvenecer y seguir siendo ese icono de la excelencia y la exclusividad. Escarrer anunció una inversión de 45 millones para llevar a cabo una reforma integral de este establecimiento que cerrará de forma temporal, concretamente por un año, el próximo mes de octubre, según confirmó la directora de la cadena en Andalucía Oriental, Rocío Galán. Para la nueva etapa, la transformación que llevarán a cabo, tras acogerse al Decreto de Modernización Hotelera de la Junta de Andalucía, contempla reducir las 194 habitaciones con que cuenta en la actualidad a 187. Además se crearán 32 suites, pasando a tener más del 30% de las habitaciones en suites. Galán explicó que «tras la reforma completa que se ha proyectado todas las habitaciones contarán con vistas al mar». Escarrer destacó la importancia de esta norma y el trabajo conjunto que se realiza en este destino con las distintas administraciones, desde los ayuntamientos, pasando por la Diputación y la Junta de Andalucía. «Creo profundamente en la Costa del Sol y en los destinos andaluces», dijo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión