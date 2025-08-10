Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Turistas se dirigen por el Centro de la capital hacia sus alojamientos. Marilú Báez

Consejos de las agencias de viajes para evitar estafas

Advierten de que en este época de vacaciones hay que acudir a la empresa de confianza, asegurarse de su legalidad y huir de los 'chollos' de empresas extranjeras

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:26

Agosto es casi sinónimo de vacaciones. Es un periodo en el que se disparan las salidas, pero hay que andarse con cuidado a la hora ... de contratar ese viaje anhelado. Basta recordar el reciente caso de una familia malagueña que ha vivido una pesadilla tras comprobar que la agencia de viajes, en este caso internacional y radicada en Mónaco, a la que habían pagado el crucero soñado no había abonado el importe a la naviera, en este caso, MSC Cruceros que ha salido al rescate de la misma y permitirá que disfruten de esta experiencia tras acreditar que abonaron íntegramente estas vacaciones. Este final feliz no es habitual, más bien es anecdótico o un milagro como expresaban los afectados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  8. 8 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Consejos de las agencias de viajes para evitar estafas

Consejos de las agencias de viajes para evitar estafas