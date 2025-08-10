Consejos de las agencias de viajes para evitar estafas

Agosto es casi sinónimo de vacaciones. Es un periodo en el que se disparan las salidas, pero hay que andarse con cuidado a la hora ... de contratar ese viaje anhelado. Basta recordar el reciente caso de una familia malagueña que ha vivido una pesadilla tras comprobar que la agencia de viajes, en este caso internacional y radicada en Mónaco, a la que habían pagado el crucero soñado no había abonado el importe a la naviera, en este caso, MSC Cruceros que ha salido al rescate de la misma y permitirá que disfruten de esta experiencia tras acreditar que abonaron íntegramente estas vacaciones. Este final feliz no es habitual, más bien es anecdótico o un milagro como expresaban los afectados.

La información ha provocado que la patronal de las agencias de viajes de la Costa del Sol haya recordado algunas claves a modo de consejo para evitar ser pasto de estafas veraniegas. El presidente de esta asociación, Sergio García, antes de nada lamenta lo sucedido y reconoce que «lo primero que he sentido es un gran sobresalto ya que no es agradable leer que un colega ha estafado, supuestamente, a sus clientes». Después considera que también tuvo «gran alivio al saber que no ha sido una agencia de viajes de Málaga, ya que, como presidente de la asociación empresarial de agencias de viajes de Andalucía (AEDAV-Andalucía) hubiese sido muy desagradable saber que la presunta estafa se hubiese cometido por una agencia de viajes malagueña».

Sergio García asegura que «desconozco en profundidad las circunstancias de este caso y ante la alarma social que se ha generado, quiero enviar a todos los consumidores malagueños y andaluces un mensaje de tranquilidad y recordarles que sean muy prudentes a la hora de contratar sus vacaciones». El primer consejo que da este profesional del turismo es: «si vas a viajar debes acudir siempre a tu agencia de confianza y si, por alguna circunstancia, vas a usar otra agencia, asegúrate que esta esté legalmente autorizada».

411 son las agencias de viajes que están registradas en Andalucía y que, por ley, están obligadas a depositar garantías suficientes ante la autoridad turística que cubra la responsabilidad contractual y el seguro de responsabilidad civil

En este sentido, advierte de que toda agencia de viajes andaluza, por normativa debe mostrar de forma visible su código identificativo en sus oficinas físicas o en su página web. En el caso de Andalucía usualmente empieza con, C.I.AN-…. (Código Identificación Andalucía seguido de unos números). Si surgen dudas, recomienda entrar en la web de registro de agencias de viajes andaluzas donde puede ver la legalidad de la misma o en este enlace del Registro de Turismo de Andalucía de la Junta: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoyandaluciaexterior/areas/turismo/registro-turismo/buscador-establecimientos-servicios-turisticos.html

En este sentido, recuerda que en la provincia de Málaga hay 411 agencias de viajes de las que un gran número de ellas son asociadas a AEDAV-Andalucía «lo que implica doble garantía», advierte tras explicar que «por ley, las agencias de viajes estamos obligadas a depositar garantías suficientes ante la autoridad turística que cubra la responsabilidad contractual y el seguro de responsabilidad civil».

Por último, recalca como premisa fundamental: «no compres supuestos 'chollos' fuera del territorio nacional. Conlleva un altísimo riesgo de que pierdas tus vacaciones y tu dinero». Que nadie convierta un sueño en pesadilla.