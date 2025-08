Una familia malagueña denuncia por presunta estafa a una agencia que le dejó tirada con la compra de un crucero

Con lágrimas en los ojos. Tras una larga semana sin poder conciliar el sueño. Desesperados, pero dispuestos a «ir a por todas», María Rubio y ... Joaquín Ángel Delgado relatan la historia de lo que consideran «una estafa» que ha puesto en juego su primer viaje en familia. Un crucero que comenzaron a pagar en noviembre del año pasado y terminaron a principios de junio hasta abonar mediante recibos de 756 euros, los 4.688 euros por los ocho días en alta mar, con salida desde Barcelona y con escalas en Marsella, Génova, Nápoles, Messina y La Valeta, con una jornada de navegación para volver a Barcelona. Un tiempo en el que la pareja y la pequeña Alba, de cinco años, no han dejado de soñar con el parque acuático del 'MSC World Europa', con excursiones también contratadas como la de Pompeya, y con la estancia para conocer Barcelona. Y en los que Joaquín ha compaginado su trabajo de lunes a viernes como protésico dental con el de camarero en un McDonald's los fines de semana para hacer frente a las soñadas vacaciones en alta mar.

La historia, que tiene final feliz, comienza cuando la ilusión por vivir la experiencia del primer viaje en tren y en barco de la pequeña se desvaneció de sopetón y sin esperarlo el pasado 29 de julio cuando reciben una llamada de la comercial de la agencia Star Croisières.com, con sede en Mónaco, para avisarles de que la empresa va a cerrar y de que no ha formalizado el pago del crucero. Sin dar crédito, y entrando en pánico, intentan formalizar el checking de su camarote con balcón y se disparan todas las alarmas. La naviera les envía una comunicación en las que les pide que abonen el pago del crucero, un trámite que pensaban que ya había realizado la agencia Star Croisières.com con la que habían contratado el viaje. «Fue el momento crítico de tomar conciencia de que nos han estafado», dice María Rubio, una mujer con coraje que decidió en ese momento «ir a por todas porque con la ilusión de una niña no se juega». Es el momento del relato en el que los dos se quiebran y rompen a llorar cuando cuentan que la pequeña Alba al ver a sus padres agobiados por la situación sacó su hucha y les dijo: «Papi no te preocupes. Vamos a romperla y con este dinero nos vamos de crucero», rememoran con dificultad para articular palabra.

Joaquín Delgado: «No sabemos como agradecer a MSC Cruceros la respuesta dada que nos permite recuperar la ilusión y hacer el crucero»

El primer paso fue ir a la Comisaría de Policía y presentar una denuncia en la que cuentan que han formalizado dichos pagos a dicha agencia y dejan constancia de que ésta no ha abonado el crucero y no responde a ninguna llamada. Seguidamente comenzaron con una batalla de difusión en las redes sociales con una doble finalidad: advertir de su caso como aviso a navegantes, conscientes de que habría más familias que tendrían que pasar por este calvario, y contactar con el máximo de afectados para sumar esfuerzos y seguir el consejo de la Policía de poder ir por la vía penal. Delgado destaca que los temores se acrecentaron cuando el 1 de agosto recibieron una notificación de Star Croisières/Cruceros Plus en el que comunicaban que «lamentablemente esta sociedad ya no puede cumplir con sus compromisos y se ha visto obligada a presentar una solicitud para que se declare su estado de insolvencia con el fin de obtener una sentencia que designe a un síndico y abra un procedimiento colectivo», recogen en esta comunicación. Además, advertía en este escrito que «ahora corresponde a las navieras si se puede considerar un seguimiento de su reserva, ya que esta ya no podemos garantizarla».

Sin embargo, María Rubio lo tiene claro: «ha habido mala fe desde el principio porque nuestra reserva dejaron de pagarla antes de presentar esta quiebra». Y es que en la búsqueda y recopilación de todo tipo de documentación pudo conocer que «la fecha tope que MSC Cruceros había dado a la agencia de viajes para pagar la reserva a nombre de los tres miembros de la familia fue el 14 de julio y en ese momento habían pagado cero euros y no estaban en quiebra. Ha habido mala intención desde el primer momento. No han pagado porque han cogido el dinero y se lo han llevado. Una empresa no va a la quiebra de un día para otro».

María Rubio: «Tengo claro que voy a ir a por todas porque con la ilusión de una niña no se juega»

Rubio disculpa a la comercial con la que contrató el crucero y que, a la postre es otra víctima más de la agencia Star Crosisiéres, y cuenta que es una persona de confianza que cuando supo de la intención de hacer un crucero les brindó presupuesto y forma de pago: «Nosotros no podemos reprocharle nada a ella. Con la confianza en ella tampoco nos dio por ver datos de la empresa, que después hemos comprobado que tiene su sede en Mónaco y que de un día para otro dejaron de atender el teléfono y de contestar a los correos que les enviábamos». Eso sí, añade Delgado, que «para eliminar las reseñas que poníamos en distintos grupos de Facebook para alertar a la gente sí que se daban prisa y se encargaban de que desaparecieran rápido».

Y es que en las redes sociales iniciaron, casi de inmediato al comienzo de esta pesadilla en la que se tornó el sueño de su primer viaje en familia, una batalla que ha dado sus frutos. «Tenemos localizados once afectados más en Madrid, a los que a algunos les han dejado colgados hasta dos cruceros. También tenemos contacto con otra familia malagueña y con otra chica que vive en Israel. Estamos seguros de que hay cientos de afectados y que algunos de ellos se darán cuenta de la situación cuando lleguen al barco. Es increíble que puedan pasar estas cosas», dice con indignación mientras María Rubio da un paso más y plantea la pregunta de «¿y ahora qué?. Llegan las vacaciones y tenemos 5.000 euros que nos han quitado, un crucero pagado que no podemos disfrutar y el ánimo por los suelos». Horas después y por sorpresa, cuando lo daban todo por perdido, se obró el milagro. Recibieron una propuesta de MSC Cruceros en la que les comunicaban que si certificaban el pago íntegro del crucero y suscribían un acuerdo para que la naviera se hiciera cargo de las acciones legales contra la agencia podrían disfrutar del crucero. Dicho y hecho. La familia no sabe cómo agradecer la respuesta de esta compañía, que les ha devuelto la ilusión, y que le insiste en que «el deseo de MSC Cruceros es que disfruten del viaje». El pantallazo con el checking realizado es la mayor de la alegría. Ahora sólo queda preparar las maletas y vivir la experiencia en alta mar, pasando página a una tormentosa pesadilla con la esperanza de que otros afectados puedan tener el mismo final feliz.