Las casas rurales de lujo de Málaga cuelgan el cartel de 'completo'

El tirón del turismo rural en la provincia de Málaga saca músculo en la oferta de mayor nivel. Tanto que las casas de lujo cuelgan ... este mes de agosto el cartel de 'completo', según los datos del último análisis de las reservas para el mes de vacaciones por excelencia realizado por Ruralidays.com, portal líder en España en este segmento de turismo de interior.

Además, precisa este estudio que la demanda para las villas más caras, que son las que cuentan con piscina privada, decoración premium y zonas de juegos para los niños, entre otros servicios, se dispara en las principales provincias andaluzas. Este incremento de la demanda se deja notar con un 98% de ocupación frente al promedio en los alojamientos de la provincia de Málaga que, avanza, es del 86%, aunque se muestran confiados en poder llegar al 90% con las reservas de última hora.

El cofundador de Ruralidays, Félix Zea, asegura que «la demanda para este tipo de viviendas es tal que se alquilan con una mayor anticipación que las de tipo medio. En concreto, los productos del máximo nivel tienen una ocupación en el mes de agosto del 98%, lo que se considera un lleno técnico, puesto que sólo quedan disponibles días sueltos con difícil encaje».

En la comparativa por provincias andaluzas, el informe detalla que Málaga empata con Cádiz, ambas al 86% de ocupación media; seguidas por Granada y Almería, que también comparten el 82% de plazas reservadas; Huelva, con un 80%; Córdoba, con un 78%; Sevilla, 77%; y Jaén, con un 72%. Y recuerda que la media andaluza es del 83%, lo que supone dos puntos más que en agosto del año anterior.

Zea destaca que los municipios más solicitados para unas vacaciones rurales en agosto son Nerja, Frigiliana, Cómpeta, Torrox y Vélez-Málaga. «Todos coinciden en ser pueblos cercanos al mar, donde los clientes buscan poder combinar la naturaleza, la tranquilidad y la privacidad que ofrece una casa rural, pero también la posibilidad de ir a la playa», precisa.

98% Es la ocupación media en estas casas rurales de lujo, frente al 86% de reservas de media en el conjunto del turismo de interior.

El turismo nacional sigue siendo el anfitrión del segmento en el que el perfil dibujada apunta a una estancia de 7,4 noches, con un nivel de ocupación cercano a las seis personas por reserva, donde predominan sobre todo las familias o grupos de varias de ellas. El coste medio alcanza los 2.359 euros por reserva.

Aunque los españoles, con el 22%, siguen siendo el huésped principal, muestra una tendencia a la baja de un 2% con respecto al año pasado. Le siguen los franceses (20%), que se mantienen igual, y los británicos, que suponen un 18% y que manifiestan un crecimiento muy significativo, cercano al 20%, respecto a 2024.

En cuanto a los servicios más demandados, Zea avanza que «la piscina privada es el equipamiento estrella e indispensable que casi todo el mundo demanda en una casa rural en verano. A ello, se une el hecho de que este mes lo más habitual es viajar en familia o en grupo de varias, por lo que tener una zona de juegos infantiles es un plus cada vez más demandado». Y advierte de que el nivel de equipamientos de este tipo que la villa ofrezca como pistas deportivas, futbolín y billar, entre otros, el precio puede llegar a ser entre un 10 y un 20% superior a la media.