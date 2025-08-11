Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista de la piscina de una de las casas rurales de lujo de la provincia

Las casas rurales de lujo de Málaga cuelgan el cartel de 'completo'

La demanda se dispara para las villas más caras, con piscina privada, decoración premium y zonas de juegos infantiles

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:32

El tirón del turismo rural en la provincia de Málaga saca músculo en la oferta de mayor nivel. Tanto que las casas de lujo cuelgan ... este mes de agosto el cartel de 'completo', según los datos del último análisis de las reservas para el mes de vacaciones por excelencia realizado por Ruralidays.com, portal líder en España en este segmento de turismo de interior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  3. 3 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  4. 4 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  5. 5 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  6. 6 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  7. 7 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las casas rurales de lujo de Málaga cuelgan el cartel de 'completo'

Las casas rurales de lujo de Málaga cuelgan el cartel de &#039;completo&#039;