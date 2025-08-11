El turismo de interior en Andalucía crece un 5,6%

El turismo de interior en Andalucía goza de buena salud y logra alcanzar los niveles de antes de la pandemia tras crecer un 5,6% ... en 2024 hasta superar los 6,8 millones de turistas en dicho ejercicio, según los datos del informe elaborado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía a partir de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Este estudio señala que el turismo de interior supone en torno al 20% del total de viajeros recibidos en la región.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, destaca que estos datos mantienen a la región como un referente en turismo: «Andalucía consolida su modelo turístico sostenible, respetuoso con el residente y con el entorno natural. Este sector es una palanca clave para dinamizar el interior de la región». En este sentido afirma que «el turismo es sinónimo de futuro. Estas cifras confirman al sector como uno de los grandes motores de la economía andaluza, con capacidad para generar empleo, fijar población y contribuir al desarrollo del territorio».

Tras considerar que «el turista es protagonista de este crecimiento sostenido y de la transformación que vive Andalucía», avanza que el perfil de estos viajeros son en su mayoría españoles, siendo la propia Andalucía el principal emisor. Así, el 46% de los visitantes del interior son andaluces frente al 29,9% del resto de España y el 24,1% que son extranjeros.

29% es el aumento del gasto de estos viajeros en los últimos cinco años en la Comunidad.

El informe detalla que la estancia del turista de interior se estima en 4,4 días de media, con un gasto medio diario de 81,86 euros, lo que supone un incremento de casi el 29,5% respecto a 2019 como año previo al Covid-19. Respecto a los hábitos de consumo, los establecimientos hoteleros son el principal alojamiento escogido, concretamente, por el 60,3% de los visitantes.

En cuanto a los principales reclamos y actividades que estos turistas realizan durante sus estancias destacan las visitas culturales, actividades gastronómicas y descubrir espacios naturales. Los viajeros valoran su visita a Andalucía con un 9,1 sobre 10 y con un grado de fidelidad del 45,6%.