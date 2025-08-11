Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Céntrica calle de Canillas de Albaida, en la provincia de Málaga. SUR

El turismo de interior en Andalucía crece un 5,6%

El sector está ya en cifras de antes de la pandemia y registra 6,8 millones de viajeros

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:50

El turismo de interior en Andalucía goza de buena salud y logra alcanzar los niveles de antes de la pandemia tras crecer un 5,6% ... en 2024 hasta superar los 6,8 millones de turistas en dicho ejercicio, según los datos del informe elaborado por la Empresa Pública de Turismo y Deporte de Andalucía a partir de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Este estudio señala que el turismo de interior supone en torno al 20% del total de viajeros recibidos en la región.

