Un descanso en el aeropuerto antes de iniciar el viaje. Ñito Salas

El aeropuerto de Málaga, el que más crece en julio de las grandes infraestructuras de España

Estas instalaciones registran el mes con más tráfico de la historia en pasajeros y vuelos: transitaron 2,8 millones de viajeros, casi un 8% más

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Málaga

Martes, 12 de agosto 2025, 11:45

Julio arrancó el primer fin de semana en el aeropuerto de Málaga con jornadas marcadas por más de 600 aterrizajes y despegues hasta sumar 1. ... 798 operaciones en el inicio de la primera avalancha del verano y terminó como la infraestructura que más crece en este periodo del 'top 10' del país. Los datos de Aena destacan que cierra julio con registros históricos en pasajeros y en operaciones tras superar los 2,8 millones de viajeros, casi un 8% más, y contabilizar 19.814, un 7,7% más. Y como el mes de mayor tráfico de su historia tanto en número de pasajeros como en volumen de vuelos.

