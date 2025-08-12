El aeropuerto de Málaga, el que más crece en julio de las grandes infraestructuras de España

Julio arrancó el primer fin de semana en el aeropuerto de Málaga con jornadas marcadas por más de 600 aterrizajes y despegues hasta sumar 1. ... 798 operaciones en el inicio de la primera avalancha del verano y terminó como la infraestructura que más crece en este periodo del 'top 10' del país. Los datos de Aena destacan que cierra julio con registros históricos en pasajeros y en operaciones tras superar los 2,8 millones de viajeros, casi un 8% más, y contabilizar 19.814, un 7,7% más. Y como el mes de mayor tráfico de su historia tanto en número de pasajeros como en volumen de vuelos.

Para hacerse una idea de la fortaleza del aeropuerto de Málaga basta señalar que más que duplica el crecimiento medio del conjunto de la red de esta empresa pública y marca distancias con la evolución que han experimentado Barajas, con un crecimiento del 0,6%; El Prat de Barcelona, con un incremento del 2,9%; o Palma de Mallorca, que no consigue igualar los datos de julio de 2024 y se queda con un leve descenso del 0,1%. "Esta progresión obedeció al dinamismo que han mostrado tanto el tráfico nacional como el internacional, ambos con crecimientos relevantes 11,9% y del 7,3%, respectivamente", señalan desde Aena. Además, detallan que los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron el británico (676.296 pasajeros) y, con algo más de distancia; el alemán (204.219); el holandés (162.377); el francés (160.610); el irlandés (139.482); y el italiano (135.882).

Las jornadas de mayor intensidad se experimentaron dos domingos diferentes. El 13 de julio, día en el que el aeropuerto batió el récord de operaciones al gestionar 689 movimientos en un único día, entre llegadas y salidas, mientras que la punta de pasajeros diarios se alcanzó el 27 con 98.949 viajeros totales al día, aseguran desde Aena.

En el conjunto de los siete primeros meses, el aeropuerto de Málaga gana 1,1 millones de viajeros respecto al mismo periodo del pasado año. Concretamente, según los datos de Aena de enero a julio se han movido por estas instalaciones aeroportuarias 15,2 millones de usuarios, un 7,8% más. En las pistas han aterrizado y despegado 107.248 aviones, un 8,1% más.

Desde Aena destacan que «durante el pasado mes se ha registrado récord absoluto de pasajeros en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas; Josep Tarradellas Barcelona-El Prat; Málaga-Costa del Sol; Alicante-Elche Miguel Hernández; Valencia; Bilbao y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna». Málaga está también entre los aeropuertos en el que se han alcanzado más vuelos que nunca. «En julio se ha batido récord histórico de operaciones en diez infraestructuras: Josep Tarradellas Barcelona; Palma de Mallorca; Málaga; Ibiza; Alicante; Tenerife Norte; Federico García Lorca Granada-Jaén; Logroño; el Helipuerto de Ceuta y el aeropuerto de El Hierro».

689 vuelos se registraron el domingo 13 de julio batiendo el récord de operaciones en un único día.

Cabe recordar que en julio de 2024 se movieron 2.659.167 pasajeros por estas instalaciones, lo que supuso un incremento del 9,3%. En las pistas operaron 18.401 vuelos, un 6,2% más. Unos datos que permitieron cerrar los siete primeros meses del año con 14.153.622 de usuarios, es decir, una subida del 13,2% y del 9% en aterrizajes y despegues hasta sumar 99.185.

Además, esta infraestructura registró el mejor junio de su historia y también el mejor semestre de sus 106 años de vida. Seis meses en los que ha ganado un millón de pasajeros respecto al mismo periodo del pasado año. Exactamente, por estas instalaciones transitaron 12.394.682 de viajeros en el primer semestre, es decir, un 7,8% más. En las pistas aterrizaron y despegaron en este mismo plazo de tiempo un total de 87.434 aeronaves, un 8,2% más, consolidando al aeropuerto de la Costa del Sol como el cuarto más importante del país y el que más crece de estos cuatro grandes. Estos datos «convierten este primer semestre en el de mayor tráfico de la historia de la infraestructura», destacaron desde Aena.

Para este registro fue clave que la actividad de junio fue frenética. En la torre de control coordinaron una media diaria de 601 operaciones, una cifra que mostró el dinamismo de unas instalaciones en las que Aena computó 2,6 millones de pasajeros, lo que supuso un crecimiento del 8,2%. En las pistas se registró un movimiento de 18.045 vuelos, lo que supone un aumento del 8,2%. Del total de viajeros del mes pasado, 427.219 se desplazaron en vuelos con origen o destino en alguna ciudad española, con una subida del 8,8%, mientras que 2.201.927 optaron por conexiones con el extranjero, con un crecimiento del 8,1%.