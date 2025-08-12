Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas observan un panel de llegadas en el aeropuerto de Barcelona EP

Aena alcanza en julio el mejor mes de su historia en cifra de pasajeros y operaciones en España

El número de visitantes por vía aérea en toda su red fue de 219,3 millones en los primeros siete meses, un 4,4% más respecto a 2024

C. P. S.

Martes, 12 de agosto 2025, 12:49

La red de aeropuertos del Grupo Aena en España registró un total de 32,7 millones de pasajeros en julio, un 2,7% más respecto ... al mismo periodo del año anterior, junto con 268.034 millones de movimientos de aeronaves (+3,1%) y 114.627 toneladas de mercancías transportadas (+7,5%), siendo este séptimo mes el mejor de la historia del operador en la cifra nacional de viajeros y operaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  3. 3

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  4. 4 La nueva incorporación del SAS a los centros de salud andaluces que llegará en septiembre
  5. 5 Los empresarios del polígono Guadalhorce alertan de un «repunte de la prostitución»
  6. 6 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  7. 7 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  8. 8 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  9. 9 Estas son las empresas que optan a realizar las obras del tercer hospital para Málaga
  10. 10

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aena alcanza en julio el mejor mes de su historia en cifra de pasajeros y operaciones en España

Aena alcanza en julio el mejor mes de su historia en cifra de pasajeros y operaciones en España