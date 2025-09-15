Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años

Silvia, natural de San Pedro Alcántara, viajaba con su pareja cuando un vehículo colisionó de frente a solo 6 kilómetros de llegar a su casa

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:35

Se llamaba Silvia González, tenía 26 años y un futuro brillante como ilustradora. Si bien, la mala fortuna hizo que la noche del pasado domingo ... perdiera la vida en la carretera, a tan solo seis kilómetros de su casa, en San Pedro Alcántara (Marbella). Su hermana, aún en shock, ha compartido con este periódico su deseo: que la última imagen de la joven sea «con luz» y que «toda la gente que la conocía se pueda despedir».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

