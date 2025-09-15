La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años

Se llamaba Silvia González, tenía 26 años y un futuro brillante como ilustradora. Si bien, la mala fortuna hizo que la noche del pasado domingo ... perdiera la vida en la carretera, a tan solo seis kilómetros de su casa, en San Pedro Alcántara (Marbella). Su hermana, aún en shock, ha compartido con este periódico su deseo: que la última imagen de la joven sea «con luz» y que «toda la gente que la conocía se pueda despedir».

No era aún medianoche cuando se produjo la colisión en el kilómetro 2 de la A-7175, en la localidad de Estepona, en sentido Benahavís. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y los Bomberos del Consorcio Provincial, que tuvieron que liberar a la víctima mortal, que quedó atrapada en el interior del vehículo. Los sanitarios, sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar su vida.

La pareja de Silvia, que conducía el turismo, también resultó gravemente herida y, en estos momentos, se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ha lamentado Nuria, la hermana de la fallecida. Por el momento, se desconoce el estado de los ocupantes del otro vehículo implicado en el accidente.

Silvia estudió Bellas Artes y su especialidad era el dibujo. Ilustradora y tatuadora, cuenta su hermana, que la recuerda siempre «riendo y gritando». «Viva», la define. El pasado 14 de septiembre, la joven y su novio acudieron a una boda de allegados de él, sin esperar que a la vuelta, a un paso de regresar a su hogar, sufriría el peor de los destinos.