Un fallecido tras una colisión entre dos turismos en Estepona

El accidente se registró en la A-7175 poco antes de las 00.00 horas

Rossel Aparicio

Rossel Aparicio

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:51

Un hombre, del que no han trascendido más datos, ha fallecido esta madrugada tras la colisión de dos vehículos en la A-7175, en la ... localidad de Estepona. Según la información facilitada a SUR por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el accidente se ha producido a las 23:47 horas, en el kilómetro 2, en sentido Benahavís.

