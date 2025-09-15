Un fallecido tras una colisión entre dos turismos en Estepona
El accidente se registró en la A-7175 poco antes de las 00.00 horas
Málaga
Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:51
Un hombre, del que no han trascendido más datos, ha fallecido esta madrugada tras la colisión de dos vehículos en la A-7175, en la ... localidad de Estepona. Según la información facilitada a SUR por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el accidente se ha producido a las 23:47 horas, en el kilómetro 2, en sentido Benahavís.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local, los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud así como Bomberos del Consorcio Provincial que tuvieron que liberar a la víctima mortal que quedó atrapada en el interior del vehículo. Al parecer también hay varios heridos aunque aún no ha trascendido más datos.
