Susto de madrugada por el segundo incendio en apenas 48 horas junto al poblado chabolista de Torre del Mar

Segundo incendio en apenas 48 horas junto al poblado chabolista de Torre del Mar. Ha sido una noche de jueves y madrugada de este ... viernes de sobresalto en la zona del Ensanche del núcleo costero de Vélez-Málaga. Las llamas han afectado a una zona de cañaveral y a un vertedero incontrolado de basuras, enseres y electrodomésticos ubicado junto a la antigua N-340, muy cerca del asentamiento chabolista.

Las alarmas saltaron a las 23.30 horas, cuando se inició el fuego, que ocasionó una gran columna de humo y llamas. Los vecinos de los edificios próximos, al otro lado de la antigua N-340, grabaron con sus teléfonos móviles el incendio. Rápidamente se personaron en las inmedaciones efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y de las Policías Local y Nacional.

Los agentes procedieron a acotar la zona, lo que ha obligado a mantener desviado el tráfico. Los especialistas antiincendios han actuado durante toda la noche, refrescando la acumulación de basuras, cañas y enseres viejos. No se han registrado daños personales, tan solo materiales, a pesar de la cercanía de las alrededor de medio centenar de chabolas habitadas, con un centenar de vecinos, que residen en este poblado chabolista.

Nuestra dotación de #VélezMálaga interviene por incendio frente al asentamiento chabolista de las Casillas de la Vía en la N-340 de #TorredelMar

Arde acumulación de basura, cañas y enseres

Aún estamos trabajando en el lugar

No hay daños personales#CPBMálaga @diputacionMLG pic.twitter.com/0Lip1m8Hih — CPB Málaga (@cpbmalaga) October 10, 2025

El poblado chabolista de Casillas de la Vía es el único gran núcleo de este tipo que queda en la Axarquía. Situado junto a la antigua N-340, a la entrada de Torre del Mar desde la zona de Almayate, alberga alrededor de medio centenar de infraviviendas, en las que malviven otras tantas familias, con más de un centenar de personas, desde niños a mayores, en unas condiciones deplorables y tercermundistas, sin agua corriente, alcantarillado ni luz eléctrica en condiciones de seguridad.

Tras varias décadas de promesas incumplidas e intentos fallidos, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga volvió a reclamar por unanimidad, a propuesta del grupo municipal de Vox, a finales del pasado mes de noviembre de 2024, a la Junta de Andalucía, como administración propietaria del suelo donde se ubican las chabolas, que «de una vez por todas» dé una solución inmediata a este punto negro del núcleo torreño y de la comarca oriental en general.