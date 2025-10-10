Susto de madrugada por el segundo incendio en apenas 48 horas junto al poblado chabolista de Torre del Mar
Los bomberos sofocan las llamas en un cañaveral y un vertedero incontrolado, lo que ha complicado la circulación por la antigua N-340
Viernes, 10 de octubre 2025, 10:35
Segundo incendio en apenas 48 horas junto al poblado chabolista de Torre del Mar. Ha sido una noche de jueves y madrugada de este ... viernes de sobresalto en la zona del Ensanche del núcleo costero de Vélez-Málaga. Las llamas han afectado a una zona de cañaveral y a un vertedero incontrolado de basuras, enseres y electrodomésticos ubicado junto a la antigua N-340, muy cerca del asentamiento chabolista.
Las alarmas saltaron a las 23.30 horas, cuando se inició el fuego, que ocasionó una gran columna de humo y llamas. Los vecinos de los edificios próximos, al otro lado de la antigua N-340, grabaron con sus teléfonos móviles el incendio. Rápidamente se personaron en las inmedaciones efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y de las Policías Local y Nacional.
Los agentes procedieron a acotar la zona, lo que ha obligado a mantener desviado el tráfico. Los especialistas antiincendios han actuado durante toda la noche, refrescando la acumulación de basuras, cañas y enseres viejos. No se han registrado daños personales, tan solo materiales, a pesar de la cercanía de las alrededor de medio centenar de chabolas habitadas, con un centenar de vecinos, que residen en este poblado chabolista.
Nuestra dotación de #VélezMálaga interviene por incendio frente al asentamiento chabolista de las Casillas de la Vía en la N-340 de #TorredelMar— CPB Málaga (@cpbmalaga) October 10, 2025
Arde acumulación de basura, cañas y enseres
Aún estamos trabajando en el lugar
No hay daños personales#CPBMálaga @diputacionMLG pic.twitter.com/0Lip1m8Hih
El poblado chabolista de Casillas de la Vía es el único gran núcleo de este tipo que queda en la Axarquía. Situado junto a la antigua N-340, a la entrada de Torre del Mar desde la zona de Almayate, alberga alrededor de medio centenar de infraviviendas, en las que malviven otras tantas familias, con más de un centenar de personas, desde niños a mayores, en unas condiciones deplorables y tercermundistas, sin agua corriente, alcantarillado ni luz eléctrica en condiciones de seguridad.
Tras varias décadas de promesas incumplidas e intentos fallidos, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga volvió a reclamar por unanimidad, a propuesta del grupo municipal de Vox, a finales del pasado mes de noviembre de 2024, a la Junta de Andalucía, como administración propietaria del suelo donde se ubican las chabolas, que «de una vez por todas» dé una solución inmediata a este punto negro del núcleo torreño y de la comarca oriental en general.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión