Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos del Consorcio Provincial, en las labores de extinción de las llamas. CPB
Sucesos en Málaga

Susto de madrugada por el segundo incendio en apenas 48 horas junto al poblado chabolista de Torre del Mar

Los bomberos sofocan las llamas en un cañaveral y un vertedero incontrolado, lo que ha complicado la circulación por la antigua N-340

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:35

Comenta

Segundo incendio en apenas 48 horas junto al poblado chabolista de Torre del Mar. Ha sido una noche de jueves y madrugada de este ... viernes de sobresalto en la zona del Ensanche del núcleo costero de Vélez-Málaga. Las llamas han afectado a una zona de cañaveral y a un vertedero incontrolado de basuras, enseres y electrodomésticos ubicado junto a la antigua N-340, muy cerca del asentamiento chabolista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Susto de madrugada por el segundo incendio en apenas 48 horas junto al poblado chabolista de Torre del Mar

Susto de madrugada por el segundo incendio en apenas 48 horas junto al poblado chabolista de Torre del Mar