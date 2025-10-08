Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Efectivos de Bomberos del Consorcio Provincial, y de las Policías Local y Nacional han intervenido este miércoles en la zona. SUR
Sucesos en Málaga

Sobresalto por un incendio junto al poblado chabolista de Torre del Mar

El fuego calcina unos 200 metros cuadrados de cañaverales y restos de basuras y electrodomésticos, sin que se hayan registrado daños personales

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:45

Sobresalto a última hora de la mañana de este miércoles en el extremo occidental de Torre del Mar, en el entorno del poblado chabolista de Casillas de la Vía. ... Sobre las 13.30 horas testigos presenciales han alertado de un incendio en una zona de cañaveral, en la que se acumulaban grandes cantidades de basuras, muebles y electrodomésticos viejos.

