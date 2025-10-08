Sobresalto por un incendio junto al poblado chabolista de Torre del Mar

Sobresalto a última hora de la mañana de este miércoles en el extremo occidental de Torre del Mar, en el entorno del poblado chabolista de Casillas de la Vía. ... Sobre las 13.30 horas testigos presenciales han alertado de un incendio en una zona de cañaveral, en la que se acumulaban grandes cantidades de basuras, muebles y electrodomésticos viejos.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado rápidamente efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, desde el parque comarcal de la Axarquía, y de las Policías Local y Nacional de Vélez-Málaga. Los agentes han procedido a cortar parcialmente el tráfico en la antigua N-340 en sentido hacia Almayate y Benajarafe, lo que ha provocado algunas retenciones en la zona.

Los efectivos antiincendios han sofocado las llamas, que han calcinado alrededor de 200 metros cuadrados de cañaverales y restos de basuras, muebles y electrodomésticos que había acumulados en un vertedero incontrolado en esta zona. No se han registrado daños personales, tan solo materiales, a pesar de la cercanía de las alrededor de medio centenar de chabolas habitadas, con un centenar de vecinos, que residen en este poblado chabolista.

Peticiones a la Junta

El poblado chabolista de Casillas de la Vía es el único gran núcleo de este tipo que queda en la Axarquía. Situado junto a la antigua N-340, a la entrada de Torre del Mar desde la zona de Almayate, alberga alrededor de medio centenar de infraviviendas, en las que malviven otras tantas familias, con más de un centenar de personas, desde niños a mayores, en condiciones deplorables y tercermundistas, sin agua corriente, alcantarillado ni luz eléctrica en condiciones de seguridad.

Tras varias décadas de promesas incumplidas e intentos fallidos, el Ayuntamiento de Vélez-Málaga volvió a reclamar por unanimidad, a propuesta del grupo municipal de Vox, a finales del pasado mes de noviembre de 2024, a la Junta de Andalucía, como administración propietaria del suelo donde se ubican las chabolas, que «de una vez por todas» dé una solución inmediata a este punto negro del núcleo torreño y de la comarca oriental en general.