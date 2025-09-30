Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades

La alarma del establecimiento impidió que los sospechosos, que trataron de forzar la cerradura, consiguieran colarse en el negocio

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:10

Una semana antes de que Antonio se encontrara con un butrón en su tintorería intentaron forzar la cerradura de una financiera dos puertas más para ... arriba. En esta ocasión, los presuntos delincuentes no consiguieron entrar: la alarma saltó, espantó a los sospechosos y todo quedó en una nimiedad. Fernando, el dueño de la tienda de antigüedades que queda en medio de ambos negocios, tampoco le dio importancia. Si bien, ahora todo cobra sentido. La principal hipótesis apunta a que los sospechosos ya habían intentado sustraer las reliquias con el mismo método.

