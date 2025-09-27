Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vídeo: Reconstrucción del camino de los ladrones desde la entrada hasta el butrón.

Vídeo: Reconstrucción del camino de los ladrones desde la entrada hasta el butrón.

Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

Unos ladrones se cuelan, por el patio de un edificio, en una tintorería, donde perforaron la pared para tratar de acceder a un negocio de numismática

María José Díaz Alcalá

María José Díaz Alcalá

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:20

El Málaga Club de Fútbol se disputaba su segundo derbi andaluz contra el Cádiz en Martiricos. Seis y media de la tarde. Misma hora que ... unos delincuentes elegían (casualidad o no) para colarse en un bloque de vecinos del céntrico barrio de Cruz de la Epidemia y acceder, a través de una ventana en el ojopatio, a una tintorería. Pero, los pisos y el textil no eran el objetivo, simplemente el salvoconducto para introducirse, por un agujero y sin levantar sospechas, en una casa de antigüedades, con las reliquias que estos lugares albergan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Acepta que unos desconocidos lo acerquen a su destino en coche y terminan apuñalándolo para robarle en Málaga
  2. 2 La policía cree que el menor detenido por asesinato se equivocó de objetivo: «No cometáis el mismo error que en España»
  3. 3 El Ayuntamiento de Málaga convoca este año 266 plazas de empleo público: éstas son
  4. 4 Un acertante se lleva el bote de 130 millones de euros del Euromillones, que deja un millón en Málaga
  5. 5

    El boom de la importación de coches nuevos para los concesionarios deja pequeño el puerto de Málaga
  6. 6

    Seis meses de obras y 4,5 millones para reabrir el túnel de la alta velocidad inundado en Abdalajís
  7. 7 McArthurGlen renovará su oferta comercial con tres nuevas tiendas outlet en Málaga
  8. 8 El Caracol vuelve a abrir sus puertas en La Victoria tras meses cerrado
  9. 9 Cambios en el tráfico en Málaga por procesiones y una prueba deportiva
  10. 10 La universidad privada UAX Mare Nostrum inicia su andadura en Málaga con 500 alumnos en 17 titulaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga