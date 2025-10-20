Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Robo y crimen en Humilladero: uno de los ladrones se declara culpable a las puertas del juicio

La Fiscalía ha modificado sus conclusiones y pide 12 años y dos meses para el principal sospechoso, mientras que acusa al segundo procesado únicamente por el robo violento en grado de tentativa

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:25

Comenta

Todo estaba listo para que hoy empezase la vista por el crimen de José Antonio, el vecino de 72 años de Humilladero que murió a consecuencia de la paliza recibida tras sorprender en su casa a dos ladrones ... . No obstante, antes de que esta mañana empezara la selección del jurado popular para esta causa, los letrados y la Fiscalía han llegado a un acuerdo de conformidad por el que no ha sido necesario llegar a juicio, ya que uno de los procesados ha reconocido su implicación en el crimen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de hora en octubre: cuándo habrá que modificar los relojes para el horario de invierno
  2. 2 Rompe una botella de cristal en la cabeza a una mujer sin mediar palabra en la estación de autobuses de Málaga
  3. 3

    El mapa de las precipitaciones en Málaga: estos son los lugares en los que más llueve
  4. 4 El misterio de los cadáveres de Coín: la investigación apunta a una intoxicación
  5. 5 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga
  6. 6

    Nuevo centro comercial para Málaga: el proyecto en el suelo de Salyt encara su aprobación definitiva
  7. 7

    Abre Salitre, el nuevo restaurante de Juanjo Carmona en Benalmádena
  8. 8

    Preocupación en Mercamálaga por la revocación de las licencias a los mayoristas
  9. 9

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  10. 10

    André Rieu, el rockstar de la música clásica con millones de seguidores: «Soy un tipo normal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Robo y crimen en Humilladero: uno de los ladrones se declara culpable a las puertas del juicio

Robo y crimen en Humilladero: uno de los ladrones se declara culpable a las puertas del juicio