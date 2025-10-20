Robo y crimen en Humilladero: uno de los ladrones se declara culpable a las puertas del juicio

Todo estaba listo para que hoy empezase la vista por el crimen de José Antonio, el vecino de 72 años de Humilladero que murió a consecuencia de la paliza recibida tras sorprender en su casa a dos ladrones ... . No obstante, antes de que esta mañana empezara la selección del jurado popular para esta causa, los letrados y la Fiscalía han llegado a un acuerdo de conformidad por el que no ha sido necesario llegar a juicio, ya que uno de los procesados ha reconocido su implicación en el crimen.

De ahí que las conclusiones de la acusación se hayan visto modificadas, así como las penas solicitadas para ambos. Inicialmente, el Ministerio Público sostenía que los dos ladrones habían sido coautores de un delito de asesinato y de otro de robo con violencia en casa habitada en grado de tentativa. Ambos se enfrentaban a la petición de 18 años de cárcel.

Tras el acuerdo alcanzado, el fiscal ha retirado para uno de los procesados la acusación por la muerte violenta de la víctima. La ha mantenido únicamente para el encausado que ha admitido su responsabilidad en el crimen, en el que usó un azadón para agredir al septuagenario. Con la nueva calificación, insta a que sea condenado a diez años como autor de un delito de homicidio.

Tentativa de robo

De igual forma, atribuye a los dos encausados un delito de robo con violencia en casa habitada en grado de tentativa. De ahí que las penas que finalmente reclama el Ministerio Fiscal sean de 12 años y dos meses para el principal sospechoso -a la que se suma a una sanción por quebrantar la medida de alejamiento que tenía respecto a la víctima- mientras que para el segundo encausado pide dos años y medio de cárcel.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 20 de mayo de 2022, cuando los dos encausados supuestamente se pusieron de común acuerdo para asaltar la vivienda de José Antonio. Accedieron al inmueble sobre las dos de la noche, pero la víctima los sorprendió e intentó oponerse al robo. Ahí, de acuerdo con las nuevas conclusiones de la acusación, el principal procesado le dio una paliza de muerte en la que utilizó incluso un azadón para golpearlo.

El septuagenario apenas tuvo tiempo de recorrer unos metros para pedir ayuda. Falleció sobre las 03.30 horas de esa madrugada, a bordo de la ambulancia, a consecuencia de los politraumatismos sufridos en la agresión. Las lesiones más graves eran las que presentaba en la cabeza.

El caso ha quedado visto por la Audiencia Provincial para el dictado de la sentencia.