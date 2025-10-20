Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

A juicio por matar a golpes con un azadón a un vecino de 72 años de Humilladero durante un robo

La Fiscalía pide para los dos acusados penas de 18 años de prisión por los delitos de asesinato y robo con violencia en casa habitada

Irene Quirante

Irene Quirante

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:31

Está previsto que este lunes se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial de Málaga los dos acusados de asesinar a un vecino de 72 años de Humilladero después de que entraran a robar en la vivienda de la víctima ... . La Fiscalía pide que sean condenados a penas de 18 años de cárcel por el crimen, aunque será un jurado popular el que, una vez expuestas todas las pruebas, tendrá que emitir un veredicto.

