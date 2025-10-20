A juicio por matar a golpes con un azadón a un vecino de 72 años de Humilladero durante un robo

Está previsto que este lunes se sienten en el banquillo de la Audiencia Provincial de Málaga los dos acusados de asesinar a un vecino de 72 años de Humilladero después de que entraran a robar en la vivienda de la víctima ... . La Fiscalía pide que sean condenados a penas de 18 años de cárcel por el crimen, aunque será un jurado popular el que, una vez expuestas todas las pruebas, tendrá que emitir un veredicto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 20 de mayo de 2022. Según se expone en el escrito de calificación del Ministerio Público, al que SUR ha tenido acceso, los dos procesados se pusieron de acuerdo para acceder a la casa del vecino. Entraron sobre las 02.00 horas, pero el perjudicado se opuso a que se llevaran lo que tenía de valor.

Ante la resistencia de la víctima, de acuerdo con la acusación, los investigados «no dudaron en golpearle reiteradamente, llegando a utilizar un azadón con intención de acabar con su vida». El septuagenario recibió una paliza que resultó mortal, siendo las lesiones de mayor gravedad las que presentaba a nivel craneofacial.

La víctima falleció esa misma noche, cuando estaba siendo atendido por los servicios sanitarios en una ambulancia. «La causa inmediata del fallecimiento fue una cardiopatía isquémica e hipertensiva y su causa fundamental los politraumatismos sufridos en la agresión», recoge el fiscal en su escrito.

Quebrantamiento

Se da la circunstancia de que uno de los procesados tenía una orden de alejamiento respecto al vecino de 72 años por un robo con violencia que había denunciado anteriormente el perjudicado. De ahí que, además del delito de asesinato y el robo con violencia en casa habitada, la Fiscalía le acuse por quebrantamiento.

Por todo ello, el Ministerio Público pide que ambos sean condenados a penas de 18 años de cárcel por el concurso medial de los delitos de robo y asesinato, además de solicitar la medida de libertad vigilada por un periodo de ocho años. Por el quebrantamiento también pide para el supuesto implicado una multa de 5.400 euros.

De igual forma, la acusación insta a que los dos encausados indemnicen solidariamente a los herederos del fallecido.