Policías locales, en el polígono de Alhaurín de la Torre. J. R. C.

Pillados 'in fraganti' cuando trataban de robar en el polígono de Alhaurín de la Torre

La Policía Local sorprende a los sospechosos, dos jóvenes con antecedentes por delitos similares, que se habían ocultado en una nave vestidos completamente de negro

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Sábado, 4 de octubre 2025, 12:41

Vestidos completamente de negro y ocultos en una nave industrial, en el polígono de Alhaurín de la Torre, localizó la Policía Local a dos jóvenes ... que, según todos los indicios, trataban de robar en esta empresa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

