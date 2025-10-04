Pillados 'in fraganti' cuando trataban de robar en el polígono de Alhaurín de la Torre

Vestidos completamente de negro y ocultos en una nave industrial, en el polígono de Alhaurín de la Torre, localizó la Policía Local a dos jóvenes ... que, según todos los indicios, trataban de robar en esta empresa.

Los agentes acudieron a la zona, alertados por un aviso ciudadano, que informaba de que alguien trataba de forzar la entrada a las instalaciones. Ocurrió el pasado 29 de septiembre, tal y como ha informado este sábado el Ayuntamiento, al filo de la una de la madrugada. En un primer momento, la patrulla que se desplazó no localizó a nadie, pero, tras una nueva comunicación de testigos, insistieron en la búsqueda en el polígono, ya que les indicaron que los supuestos ladrones permanecían en el lugar, tratando de escabullirse.

Finalmente, a las 01:23 horas, los uniformados lograron interceptar y detener a dos hombres que portaban herramientas, al parecer, destinadas a la comisión de los robos. La Guardia Civil se ha hecho cargo del caso y los detenidos fueron puestos a disposición judicial, tras ser informados de sus derechos.

En el transcurso de este servicio, las fuerzas del orden también comprobaron que se había consumado un robo en otra nave del mismo polígono, donde se localizaron efectos utilizados para cometer el delito, así como objetos sustraídos, que fueron recuperados y documentados. La Policía Local también se encargó de contactar e informar al responsable de la empresa afectada.

Tras las correspondientes consultas a las bases de datos policiales se comprobó que los dos detenidos, de 36 y 27 años respectivamente, contaban con antecedentes por hechos similares en otros lugares de la geografía española como Gerona, Murcia o Huesca.

Desde la Alcaldía y la Concejalía de Seguridad Ciudadana destacan y agradecen la rápida y profesional actuación de los agentes implicados, así como la colaboración ciudadana que permitió alertar a la Policía y facilitar el arresto de los presuntos autores.

El pasado fin de semana, la avenida de El Limón de Alhaurín de la Torre fue el escenario de una violenta reyerta, un altercado, que enfrentó a una decena de personas armadas con palos, botellas rotas y armas blancas. Dos agentes de la Policía Local, que acudieron al lugar de los hechos para controlar la situación, resultaron heridos en acto de servicio: uno con una luxación en la muñeca y un dedo y otro con un fuerte golpe en el brazo, tal y como informaron desde la Administración local.