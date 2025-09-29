Dos policías heridos y un detenido tras una reyerta en Alhaurín de la Torre

La avenida de El Limón fue el escenario, este pasado sábado, de una violenta reyerta, un altercado, que enfrentó a una decena de personas armadas ... con palos, botellas rotas y armas blancas. Dos agentes de la Policía Local, que acudieron al lugar de los hechos para controlar la situación, resultaron heridos en acto de servicio: uno con una luxación en la muñeca y un dedo y otro con un fuerte golpe en el brazo. Ambos se recuperan favorablemente, tal y como informa el Ayuntamiento.

Desde el Gobierno municipal dejan claro que, de no ser por la rápida intervención de los uniformados, lo ocurrido podría haber sido más grave todavía, ya que los policías alhaurinos fueron capaces de aguantar en el escenario de la multitudinaria y salvaje pelea hasta que llegaron los refuerzos de la Guardia Civil, que practicaron un arresto y se han hecho cargo del caso, por ser su competencia, con una diligencias que todavía están abiertos y que, posiblemente, estén acompañadas de nuevas detenciones.

Contexto

El alcalde, Joaquín Villanova, a través de un comunicado, ha manifestado su preocupación por evolución de los agentes heridos, a los que ha felicitado por su buen hacer, ha anunciado que, de inmediato, se pondrán en marcha nuevos controles para aumentar la vigilancia en la zona.

Lo ocurrido llega en un contexto de críticas, tanto sindicales como de los partidos de la oposición municipal, por el déficit de la plantilla policial de la Administración local. Un problema de falta de agentes en los turnos, que ha hecho que la Jefatura del Cuerpo deba ser custodiada por un vigilante de seguridad, al estar solo una patrulla operativa.

Ante estas denuncias, el Gobierno local ha anunciado la convocatoria y los exámenes para nueve plazas más de ingreso, correspondientes a las ofertas públicas de empleo ya aprobadas y publicadas. Esto supone aproximadamente un 30% de la plantilla y a ello se sumarán otras nueve plazas más (aunque se trabaja para elevarlas incluso a 12) mediante la próxima creación de una unidad descentralizada que operará preferentemente en barriadas y en el extrarradio.

Villanova argumenta, que desde el año 2012 y debido a las Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno, el Ayuntamiento ha visto limitadas las opciones de ampliar el cuerpo policial por los condicionantes legales por la tasa de reposición, pese a lo cual se han ido creando nuevas plazas que se liberaban por la jubilación de funcionarios de otros departamentos.