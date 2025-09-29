Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dos policías heridos y un detenido tras una reyerta en Alhaurín de la Torre

Los agentes tienen lesiones leves tras intervenir para frenar un enfrentamiento con botellas rotas y palos en la avenida de El Limón

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Alhaurín de la Torre

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:21

La avenida de El Limón fue el escenario, este pasado sábado, de una violenta reyerta, un altercado, que enfrentó a una decena de personas armadas ... con palos, botellas rotas y armas blancas. Dos agentes de la Policía Local, que acudieron al lugar de los hechos para controlar la situación, resultaron heridos en acto de servicio: uno con una luxación en la muñeca y un dedo y otro con un fuerte golpe en el brazo. Ambos se recuperan favorablemente, tal y como informa el Ayuntamiento.

