Controlado un incendio forestal declarado en Mijas

Las llamas han hecho aparición este viernes por partida doble en la provincia de Málaga. Además del incendio forestal declarado en Estepona, se registró ... otro a mediodía en Mijas, que ya ha quedado controlado.

Según informó el Infoca a través de su cuenta en X (antes Twitter), el fuego se registró cerca de la planta embotelladora, y en primera instancia se desplegaron al lugar un helicóptero ligero y uno pesado, tres grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo Contra Incendios (BRICA), dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, además de una autobomba.

🗓️ 05/09/2025 🕗 14.10 h



🔴 ESTABILIZADO #Mijas, #Málaga | Trabajamos ya para su control



MEDIOS:

🚁 1 ligero

👩‍🚒 2 grupos de bomberos forestales, 1 #TOP, 1 #AAMM

🚒 1 autobomba pic.twitter.com/DfSDeIuBsX — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 5, 2025

El fuego se daba por estabilizado a las 14.10 horas y siguieron trabajando en la zona para su control un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba. Posterioremente, a las 16.15 horas quedaba controlado y continuaban un grupo de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y una autobomba.