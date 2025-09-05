Controlado un incendio forestal declarado en Mijas
El fuego se originó cerca de la planta embotelladora
Málaga
Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:17
Las llamas han hecho aparición este viernes por partida doble en la provincia de Málaga. Además del incendio forestal declarado en Estepona, se registró ... otro a mediodía en Mijas, que ya ha quedado controlado.
Según informó el Infoca a través de su cuenta en X (antes Twitter), el fuego se registró cerca de la planta embotelladora, y en primera instancia se desplegaron al lugar un helicóptero ligero y uno pesado, tres grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo Contra Incendios (BRICA), dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, además de una autobomba.
🗓️ 05/09/2025 🕗 14.10 h— EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) September 5, 2025
🔴 ESTABILIZADO #Mijas, #Málaga | Trabajamos ya para su control
MEDIOS:
🚁 1 ligero
👩🚒 2 grupos de bomberos forestales, 1 #TOP, 1 #AAMM
🚒 1 autobomba pic.twitter.com/DfSDeIuBsX
El fuego se daba por estabilizado a las 14.10 horas y siguieron trabajando en la zona para su control un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y una autobomba. Posterioremente, a las 16.15 horas quedaba controlado y continuaban un grupo de bomberos forestales, dos agentes de medio ambiente y una autobomba.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.