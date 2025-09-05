El incendio en el paraje Valle Pederín de Estepona obliga al desalojo de vecinos
Medios del INFOCA y del Consorcio Provincial de Bomberos están actuando en la zona para su extinción
Estepona
Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:00
Un incendio forestal se ha declarado en el paraje Valle Pederín, en el término municipal de Estepona, a las 13.46 horas de este viernes, ... según la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El Infoca ha desplegado en la zona una autobomba, tres medios aéreos y cuatro grupos de bomberos forestales, dos Brigadas de Refuerzo Contra Incendios (BRICA), tres técnicos de operaciones (TOP) y un agente de medio ambiente. También están actuando varias dotaciones del parque de Bomberos de Estepona.
Fuentes de la Policía Local de Estepona han indicado a SUR que el incendio se ha producido en la parte alta de Parque Antena y se ha extendido a dos zonas más debido a las fuertes rachas de viento en la zona, en concreto al Camino de la Resinera y a la Urbanización Coto de la Serena. Aunque ha habido evacuación de vecinos al ser una zona muy habitada, no ha habido viviendas afectadas y sí varios vehículos particulares, según fuentes policiales.
((Habrá ampliación))
