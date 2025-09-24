Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Menor detenido por asesinato en Fuengirola: uno de los implicados en el crimen murió en otro tiroteo con la Policía

Menor detenido por asesinato en Fuengirola: uno de los implicados en el crimen murió en otro tiroteo con la Policía

Los investigadores consideran esclarecida la muerte de un joven holandés en diciembre de 2024 con el arresto de otras cinco personas

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:26

La Policía Nacional considera esclarecido el asesinato de un joven holandés de 25 años cometido en Fuengirola en diciembre de 2024. Además del arresto de un menor de edad ... -tal y como adelantó SUR-, los investigadores han arrestado a otras cinco personas por su supuesta participación en los hechos. Hay un séptimo implicado que no responderá ante la Justicia porque murió meses después en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un sacerdote de Toledo con drogas de diseño en Torremolinos
  2. 2 Los andaluces podrán desgravar desde el próximo año los gastos veterinarios de sus mascotas
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar
  5. 5 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El Kiosquito, un quiosco reconvertido en cafetería
  7. 7 Visitas gratis a más de veinte edificios en Málaga: guía para no perderte en la Semana de la Arquitectura de Málaga
  8. 8 Más de once horas en las calles de Málaga: así será la procesión extraordinaria de la Virgen del Gran Perdón
  9. 9 Denuncian que los directivos de Enfermería del Materno tienen que atender a pacientes por la falta de personal
  10. 10 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Menor detenido por asesinato en Fuengirola: uno de los implicados en el crimen murió en otro tiroteo con la Policía