Arrestan a un menor por asesinar por encargo a un hombre en Fuengirola

La víctima fue acribillada a tiros con un fusil de asalto en mitad de la calle, cerca del paseo marítimo de la localidad

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025

Desde hace un tiempo, el crimen organizado utiliza a menores de edad para cometer ajustes de cuentas por toda Europa. Es un fenómeno reciente, pero ... no nuevo. En España ha habido varias tentativas, pero las Fuerzas de Seguridad del Estado lograron actuar a tiempo e impidieron -en alguna ocasión, en el último momento- que cometieran el asesinato que les habían encargado. Hasta ahora.

