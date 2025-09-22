Arrestan a un menor por asesinar por encargo a un hombre en Fuengirola
La víctima fue acribillada a tiros con un fusil de asalto en mitad de la calle, cerca del paseo marítimo de la localidad
Málaga
Domingo, 21 de septiembre 2025
Desde hace un tiempo, el crimen organizado utiliza a menores de edad para cometer ajustes de cuentas por toda Europa. Es un fenómeno reciente, pero ... no nuevo. En España ha habido varias tentativas, pero las Fuerzas de Seguridad del Estado lograron actuar a tiempo e impidieron -en alguna ocasión, en el último momento- que cometieran el asesinato que les habían encargado. Hasta ahora.
Según ha podido saber SUR, la Policía Nacional investiga a un menor de edad -17 años- procedente del norte de Europa como sospechoso de haber participado en un crimen por encargo cometido el año pasado en la Costa del Sol. Es el primer caso consumado de estas características que trasciende en todo el territorio nacional.
La investigación, iniciada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Málaga, y en concreto por la Udyco-Costa del Sol, en colaboración con las autoridades holandesas, se inició a finales de 2024 a raíz de un asesinato en Fuengirola. Un hombre de nacionalidad holandesa fue acribillado a tiros de madrugada en mitad de la calle. Los autores emplearon un fusil de asalto para abatirlo.
El suceso ocurrió unos minutos antes de las 02.00 horas del 7 de diciembre en la calle Asturias, muy cerca del paseo marítimo del municipio fuengiroleño. Los agentes hallaron a la víctima sin vida y con numerosas heridas de bala, una de ellas en la cabeza. Los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar su muerte.
Los investigadores hallaron numerosas vainas en la escena del crimen y también intervinieron un arma larga de fuego que encontraron oculta debajo de un vehículo que se encontraba estacionado en la zona. Todo apunta a que pertenecería a los autores, quienes se habrían deshecho de la misma tras la balacera mortal.
Desde entonces, la Policía Nacional se centró en identificar a los autores del asesinato bajo la hipótesis de que eran dos. Cuando averiguaron sus identidades, se cursó una orden de busca y captura internacional. Al parecer, uno de ellos -el adulto- murió de forma violenta poco después de, presuntamente, cometer el crimen de Fuengirola. El otro es el menor de edad, que ha sido detenido en el norte de Europa.
Las pesquisas han revelado que el adolescente supuestamente cometió el asesinato por encargo, presumiblemente a cambio de una suma económica o por mera lealtad a la organización a la que, al parecer, pertenecería. Se marchó de España al día siguiente de que se produjera el crimen, según las fuentes consultadas.
